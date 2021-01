“La mia ex moglie Stefania Orlando dice stupidaggini”. Lo scontro (a distanza) tra la showgirl e il suo ex marito Andrea Roncato è cominciato con questo titolo, comparso in sovrappressione durante una delle puntate di “Live – Non è la d’Urso”. Proprio dallo studio di Barbara d’Urso, l’attore ha lanciato delle accuse nei confronti della sua ex moglie: “Stefania mi ha lasciato perché aveva un altro”. Parole, queste, che hanno fatto arrabbiare non poco la Orlando.

Appena saputo delle dichiarazioni del suo ex, la concorrente del “Grande Fratello Vip” non è riuscita a nascondere il dispiacere e ha minacciato di andarsene dalla casa. Ora che la crisi è passata, riflette: “Stavo male: il cervello era appannato perché ero accecata dalla rabbia. La sua è stata una cosa completamente fuori posto che mi ha destabilizzata, è stata una cosa gratuita”. (Continua a leggere dopo la foto)















E mentre Stefania Orlando cerca di trovare un motivo alle parole del suo ex (“Perché ha parlato ora dopo quattro mesi?”, si è chiesta), Roncato rincara la dose sui social. Lo fa con un commento lasciato su Instagram: “Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi incazzo”. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora: “Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi. Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip?”. (Continua a leggere dopo la foto)











Poi conclude: “Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la p****a senza mutante al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao”. Dichiarazioni forti, che non sono certo passate inosservato…

Ti potrebbe anche interessare: “Che amarezza però!”. Affari tuoi, Carlo Conti sbotta sul finale: “Non ci posso credere!”