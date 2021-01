La storia d’amore di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è stata per molti versi una favola. Insieme per 15 anni i due cantanti hanno fatto sognare i fan e insieme hanno avuto anche un figlio, Andrea, il 31 marzo 2010. Per anni Gigi e Anna hanno riempito le pagine della cronaca rosa, restando per tanto tempo la coppia della musica leggera italiana. E periodicamente si torna a parlare della relazione tra i due, conclusasi nel marzo del 2020.

Recentemente è stato Gigi D'Alessio a ricordare su Vanity Fair la storia con Anna e soprattutto a parlare del motivo della separazione. Certo il cantautore napoletano ha anche aggiunto una frase eloquente: "Ben 15 anni d'amore non si possono dimenticare in fretta" che la dice lunga su quanto sia complicato metabolizzare la fine di una relazione così importante. E sempre allo stesso periodico si è confidata anche Anna Tatangelo che ha da poco compiuto 34 anni e che ha cambiato radicalmente il suo stile musicale dopo l'allontanamento da Gigi.















Anna Tatangelo, infatti, è diventata autrice di grandi successi rap e trap, grazie anche a collaborazioni prestigiose con rapper affermati. E proprio in questi giorni ha stupito i fan annunciando che presto ci saranno novità interessanti, probabilmente con l'uscita di un nuovo singolo, o album, di cui ha mostrato alcune fasi di lavorazione. Ebbene Anna è apparsa in ottima forma, la fine della storia con Gigi D'Alessio sembra alle spalle, anche se tornare a parlarne non deve essere semplice.















Nonostante la separazione Anna e Gigi hanno deciso di mantenere buoni rapporti soprattutto per il bene del figlio Andrea, 10 anni. Proprio quest'ultimo viene definito l'unico "terzo incomodo" tra i due, tanto per smentire le voci di un possibile nuovo amore per Anna. Quando torna a parlare dell'ultimo periodo insieme, però, nelle parole di Anna si scorge l'amarezza: "Litigavamo sempre più spesso. Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte".









E ci sono altri aspetti della relazione che non andavano bene, ricorda Anna Tatangelo: “E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”. Insomma, Anna avrebbe voluto un finale diverso per la storia più importante della sua vita: “Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado. E lui non mi ha fermata. Resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei. Però i desideri che è andato a raccontare in tv avrei preferito sentirmeli dire in faccia”.

