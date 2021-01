“Ho parlato con Andrea…”. Dopo la telefonata al GF Vip Natalia Paragoni spiffera tutto: la decisione

Qualche giorno fa Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti del Grande Fratello Vip il prolungamento del programma fino al 26 febbraio. I vipponi non hanno reagito bene alla notizia: i concorrenti si sono fatti sopraffare dall’agitazione e hanno cominciato a chiedersi cosa ci fosse di vero. Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, ad esempio, hanno cercato di tranquillizzare gli altri, in particolare Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta, che si sono sfogati il lacrime.

Tommaso Zorzi ha iniziato a fare avanti e indietro confessando di soffrire di claustrofobia ed è parso particolarmente turbato, così come la coinquiina del GF Vip Rosalinda Cannavò che si è sfogata in lacrime. Zorzi non ha risposto, ma Maria Teresa ha espresso il pensiero di tutti: "Ci manca il calore, perché anche le persone che vengono non possiamo abbracciarle. Ci mancano gli affetti, voi ci fate molte sorprese e vi ringraziamo".















Nel frattempo hanno avuto la possibilità di parlare con i loro cari, che ormai non vedono da 4 mesi. Anche Andrea Zelletta ha potuto parlare con la sua fidanzata Natalia Paragoni, che nelle sue Instagram Stories ha rivelato cosa si sono detti e parte dei discorsi che si sono fatti. "Oggi pomeriggio andrò a vedere una casa, quindi se sentite spesso Andrea parlare di Monza è perché l'altro giorno l'ho sentito e quindi gli ho messo questo pallino", ha raccontato la Paragoni.















L'ex corteggiatrice ha poi riportato per iscritto una parte della conversazione avvenuta. "Amore ho visto una casetta a Monza. Ti piace Monza?", "Amore mio bellissima! Lo sai verrei ovunque basta stare con te. Ti amo", avrebbe risposto Zelletta. Pertanto Natalia ha rivelato la volontà della coppia di andare a vivere insieme in un'altra casa nella cittadina lombarda.









Insomma a poco meno di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip, i sentimenti di Andrea Zelletta per Natalia sono più forti che mai. La crisiche li ha colpiti nelle ultime settimane del 2020 sembra ormai essere un capitolo chiuso. Le incomprensioni erano nate da alcune confessioni fatte da Dayane Mello, che aveva dichiarato di essere a conoscenza di un flirt tra la Paragoni ed un ragazzo a Capri. Una serie di rumors che sono stati negati dalla Paragoni, che ha chiesto l’intervento dei suoi legali per chiudere la vicenda.

