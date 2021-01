Elisabetta Gregoraci continua ad essere al centro dell’attenzione, anche se la sua esperienza al ‘Grande Fratello Vip’ si è interrotta da dicembre. Tutto merito della sua attività sui social network, dove spesso e volentieri condivide meravigliosi scatti che entusiasmano i suoi fan. Cosa che è accaduta proprio qualche ora fa. I suoi utenti sono letteralmente impazziti e non hanno fatto altro che riempirla di complimenti. La sua scelta è stata più azzeccata che mai, come successo in un altro post.

La conduttrice televisiva e showgirl si era infatti anche immortalata con una bellissima camicia, regalata da Tommaso Zorzi. Questo particolare è stato subito notato dai follower, che l’hanno ringraziata per quel gesto carinissimo. In molti sono convinti che lei e l’influencer di 25 anni resteranno in contatto anche dopo l’esperienza televisiva. Ma torniamo all’attualità e andiamo a vedere insieme perché questa volta Elisabetta Gregoraci ha fatto sognare ancora di più il popolo maschile. (Continua dopo la foto)















Sul suo profilo Instagram si è dunque fatta vedere in veste davvero piccante. Ha scelto una foto in bianco e nero, che ha messo in evidenza il suo fisico da paura. Oltre ad avere una certa eleganza, Elisabetta Gregoraci ha mostrato tutta la sua bellezza estetica. Si è presentata con un vestito, ma sotto di esso non c’è praticamente nulla. Infatti, si può scorgere il suo meraviglioso décolleté. Il popolo del web è quasi svenuto dinanzi a quella immagine carica di sensualità. Un tripudio assoluto per lei. (Continua dopo la foto)















A corredo dell’istantanea ha voluto riportare una frase di Luis Sepulveda: “Parlando dei nostri sogni scoprimmo che erano sempre gli stessi, forti, irriverenti, indomabili, inflessibili, ostinati, necessari e indistruttibili”. Oltre 78 mila i mi piace collezionati dal post. E innumerevoli i commenti dei fan; eccone alcuni: “Bellissima”, “Sei un amore”, “Viviamo di sogni, stupenda questa foto”. E ancora: “Spero che i tuoi sogni possano realizzarsi”, “Ogni foto che pubblichi equivale a svenire”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

A proposito invece della camicia donata da Zorzi, Elisabetta Gregoraci ha potuto leggere questi commenti dei sostenitori: “La camicia di Tommy, ne sarà felice”, “Sei sempre più bella e pazzesca”, “Ma tu sei di una bellezza unica. La mia autostima in calo, spostatevi tutti che la Greg è meravigliosa”. E poi. “No vabbè, adoro”, “Ti sta benissimo questa camicia, sei bellissima”, “Con addosso la camicia di Zorzi sei una favola”.

