“Benvenuto Alessandro”. Dopo quello rosa, fiocco celeste: il cantante è papà bis

Il cantante è papà bis. E di un maschietto: dopo il fiocco rosa appeso con la nascita della primogenita, ecco quello celeste. Benvenuto al mondo piccolo Alessandro! A dare il lieto annuncio è stato lui stesso attraverso un post pubblicato su Instagram in cui ha mostrato il dolce visino del nuovo arrivato in famiglia. Il bimbo è stato ripreso appena nato, mentre fa una smorfia, quasi un sorriso.

“È Natooooooooooo‼️‼️ Benvenuto al mondo Alessandro, amore di mamma, papà e Gioia. La vita è bella e tu sei un raggio di luce”, è la didascalia che accompagna la dolce fotografia in cui non manca il tag della moglie, Marinella Marigliano. Gioia, invece, è la sorellina maggiore, che il cantante ha avuto dopo solo un anno dopo il matrimonio con Marinella. (Continua dopo la foto)















Andrea Sannino è dunque papà bis. Dopo il matrimonio con Marinella, celebrato nel 2006, i due hanno dato vita a una bellissima famiglia a cui ora si aggiunge anche il secondo dono più grande della sua vita, Alessandro appunto. Il cantante di Ercolano è molto attivo sul suo profilo Instagram e qualche mese fa il cantante aveva postato una foto sui social in cui si mostrava sorridente con tutta la sua famiglia. (Continua dopo la foto)















La moglie Marinella teneva in braccio la loro primogenita, la piccola Gioia in una tenera posa, mentre ammiravano la loro bimba colmi di felicità e Sannino che accarezzava amorevolmente la pancia. Nella didascalia il cantante gridava tutta la sua gioia, alludendo al gioco di parole con il nome della figlia. E poi aveva annunciato che da quel momento in poi la loro piccola famiglia si sarebbe allargata. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Sannino (@andreasanninoofficial)



A metà giugno scorso Andrea Sannino annunciava che da 3 sarebbero diventati 4 e ovviamente era stato sommerso di auguri e congratulazioni da parte dei fan. Pochi giorni prima del parto, poi, un’altra foto divertente in cui il cantante si mostrava con un cuscino sotto alla maglia con la compagna e la figlia intento a chiedere alla piccola Gioia se fosse pronta per l’arrivo del fratellino. E ora, per la felicità di tutta la family, Alessandro è arrivato. Auguri!

