Belen Rodriguez sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita. Dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, ha ormai trovato stabilità sentimentale grazie ad Antonino Spinalbese. Con lui la storia d’amore prosegue a gonfie vele e anzi sembra proprio che sia giunto un momento cruciale. Le voci sulla gravidanza si rincorrono da giorni e, nonostante la showgirl argentina non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, è arrivata una conferma davvero importante.

I fan sono molto attenti ad ogni singolo dettaglio riguardante la Rodriguez e stavolta l'hanno beccata in flagranza. Probabilmente in maniera ingenua si è mostrata sul social network Instagram con un oggetto che non lascia più alcun dubbio. Ormai sembra che manchi solamente l'annuncio ufficiale, che in molti sono certi non tarderà ad arrivare. Questo particolare notato nello scatto online ha lasciato tutti a bocca aperta e in poche ore l'entusiasmo dei fan è esploso in modo dilagante.















Ha dato vita a diverse storie Instagram sul suo profilo ufficiale e in una di queste ha indossato un accessorio che ha scatenato tutti. Sicuramente non si può parlare di certezza assoluta, ma è un indizio fondamentale che forse può mettere fine alle voci. A questo punto, visto il clamore che sta nascendo in queste ore, non è da escludere che Belen Rodriguez possa rompere il silenzio una volta per tutte ed annunciare in pompa magna l'arrivo del fratellino o della sorellina di Santiago.















Nel video in questione Belen ha sul braccio un braccialetto antinausea, che vengono indossati dalle persone che soffrono appunto di nausea. Ovviamente è utilizzato soprattutto dalle donne in dolce attesa, anche se dietro questo gesto potrebbe esserci dell'altro. La coincidenza è però evidente. I fan pensano che non abbia voluto dire ancora niente per aspettare il termine dei primi tre mesi di gravidanza. Da un momento all'altro potrebbe vuotare il sacco e far esplodere di gioia tutti.









Una conferma sulla seconda gravidanza era giunta recentemente dal sito 361 magazine che aveva riportato: “Ci è arrivata la conferma da una fonte sicura che ha confermato che ‘la notizia della gravidanza di Belen Rodriguez è vera”. Il sito è diretto da Alfonso Signorini, grande amico di Belen Rodriguez e persona vicina al clan dei Rodriguez. Per questo motivo l’indiscrezione sulla gravidanza della showgirl argentina è confermata.

