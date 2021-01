Gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti sono felicemente uniti in matrimonio dal 2014. Il loro amore è sempre più forte e aumenta di giorno in giorno, grazie anche alla presenza del loro amatissimo figlio Enea. E il 22 gennaio è un giorno davvero speciale per i due, sicuramente uno dei più importanti della loro vita. In questa data è infatti venuto alla luce il bambino, che ha compiuto gli anni. Davvero emozionante la dedica della Chiatti, che ha fatto commuovere il popolo della rete.

E tutti si sono anche soffermati sulla bellezza del bimbo, che ovviamente non poteva che prendere gli aspetti estetici migliori di mamma e papà. Laura Chiatti e Marco Bocci hanno infatti pubblicato delle foto ritraenti il piccolo, che è cresciuto davvero tanto. Il messaggio social della donna è cominciato così: "La felicità del mio cuore è data dal sorriso del tuo volto, che illuminato dalla luce della vita scopre il creato e le sue meraviglie…I miei occhi oltre te null'altro vedono e ti amo".















Il post è proseguito così: "Ti amo perché la furia del desiderio di averti portò magia al mio ventre che fu da subito scelto come posto più sicuro dove crescere. Non esistono furori, né primavere che eguaglino ciò che sei mio dono divino. Che tu possa fremere d'amore e gridare di gioia e voce piena, lungo tutto il cammino della tua esistenza. Felice compleanno Enea, amore mio…Sono 6 anni che ti amo sopra le stelle". Ma una dedica strappalacrime è stata fatta anche da Marco Bocci.















Il papà ha quindi scritto sul suo profilo Instagram: "E sono 6. Sei anni che vivo tra supereroi. Spiderman, Hulk, Capitan America, Thor, Batman, Power Rangers, Iron Man, Aquaman, Flash…I 6 anni più belli della mia vita. L'unico mio supereroe sei tu, caro mio. Tanti auguri Eni". E i fan hanno commentato: "Ammazza che bello!", "Auguri principino bello", "Auguri al tuo supereroe", "Tantissimi auguri a questo splendido bimbo", "Ma è un principe!", "Di una bellezza unica".









Un po’ di tempo fa Marco Bocci ha sorpreso i suoi follower con una foto sensuale sui social network. Si è presentato a petto nudo. Tra cuori e cascate di complimenti, si uniscono al coro anche alcuni nomi noti. Un esempio? Ad apprezzare la foto dell’attore Andrea Delogu, che chiama anche la moglie di Bocci, Laura Chiatti, a intervenire: “Allora Lau vogliamo che Marco insegni a Francesco Montanari a farsi le foto bonone?”.

