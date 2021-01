Fabio De Luigi, un amore da oltre 20 anni e due figli. Chi è la fidanzata Jelena

Attore, comico, imitatore, regista, conduttore televisivo ed ex giocatore di baseball italiano, Fabio De Luigi debutto come comico nel 1990 con la partecipazione al concorso “La Zanzara d’oro”, in cui ottiene il quarto posto. Seguono diversi spettacoli teatrali, fra cui La vera storia di Fabio e Tafano Show, diretto da Antonio Catania.

Inizia a farsi conoscere con Zelig, ma è grazie alla Gialappa's band e ai programmi "Mai dire…" che ottiene il grande successo in tv. I suoi personaggi più famosi sono il cantante sdolcinato Olmo, il modello Fabius dall'alito mefitico, il presentatore perfetto Cologno, il pagliaccio Baraldi, che tenta sempre di strappare una risata nonostante le sue condizioni di salute siano a dir poco precarie, Medioman, il supereroe della mediocrità ispirato al concorrente di Grande Fratello Francesco Gaiardelli, l'Ingegner Cane, ipotetico ideatore del Ponte sullo Stretto di Messina.















E ancora Bum Bum Picozza, finto inviato de Le Iene e Striscia la notizia, Petunio, ballerino musicista latinoamericano costretto a ballare e cantare sempre fino allo sfinimento quando c'è musica, e numerose imitazioni di personaggi televisivi e politici tra cui Patrick Ray Pugliese e Roberto Calderoli. Lasciati i programmi comici, si dedica alla sitcom, alla conduzione e al cinema. In pochi lo sanno ma Fabio De Luigi è stato anche un giocatore di baseball professionista e ha militato nella Serie A1.















È cresciuto nella squadra della sua città natale, il Santarcangelo, poi è entrato a far parte del Rimini Baseball nel 1994, venendo impiegato prevalentemente come esterno sinistro. Al suo primo anno in neroarancio, con la squadra ha vinto la stagione regolare, ma i riminesi furono eliminati nelle semifinali scudetto contro Nettuno. Dal 1998 Fabio De Luigi è fidanzato con Jelena Ilic, dalla quale ha avuto due figli: Dino (2007) e Lola (2011).









I due si sono incontrati quando Fabio De Luigi aveva 31 anni durante una cena fra amici. “Condividiamo tutto, anche le scelte professionali – ha spiegato l’attore parlando del loro legame -. Poi sono arrivati gli “intrusi”. La seconda, che è femmina ed è bionda, sia nell’aspetto che nel carattere, è entrata a gamba tesa nel nostro equilibrio. Le differenze tra uomo e donna sono evidenti da subito: la malizia in lei è già chiara, nel maschio chissà se e quando arriverà”.

