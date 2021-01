Elisabetta Gregoraci non smette di stupire i suoi fan. Nonostante sia ormai lontana da molto tempo dai riflettori del ‘Grande Fratello Vip’, continua a far parlare di sé grazie ai social network e soprattutto al suo profilo Instagram, dove pubblica video e foto davvero molto interessanti. Giorni fa si è immortalata a Dubai, in compagnia di Flavio Briatore e di suo figlio Nathan Falco, mostrandosi estremamente soddisfatta di quella vacanza. Un momento di relax dopo tanto stress.

Era infatti stata invitata da Alfonso Signorini per un confronto con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ma poi una volta fatto questo incontro ha deciso di non parlare più di questa vicenda. Sta pensando unicamente a godersi la sua meravigliosa vita di tutti i giorni. Stavolta a far parlare di sé è stata un'immagine postata proprio dalla showgirl. E i suoi follower non hanno potuto fare a meno di notare quel dettaglio. Le hanno chiesto praticamente conferma e lei ha risposto immediatamente.















Attualmente la bellissima Elisabetta Gregoraci non è in Italia, ma si trova nella sua fantastica casa di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Ha addosso una stupenda camicia e degli anfibi. Ed è proprio sulla camicia che gli occhi dei follower si sono concentrati maggiormente. L'hanno subito associata ad una persona ed effettivamente hanno fatto centro. Quell'abito è stato un regalo nei suoi confronti, fatto da un protagonista del 'Grande Fratello Vip'. Andiamo a scoprire da chi.















Quella camicia è stata donata proprio da Tommaso Zorzi, come ha riportato una fan. E la Gregoraci ha risposto con un "sì". Queste sono state alcune delle reazioni degli utenti: "La camicia di Tommy, ne sarà felice", "Sei sempre più bella e pazzesca", "Ma tu sei di una bellezza unica. La mia autostima in calo, spostatevi tutti che la Greg è meravigliosa". E poi. "No vabbè, adoro", "Ti sta benissimo questa camicia, sei bellissima", "Con addosso la camicia di Zorzi sei una favola".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci era stata criticata moltissimo per il suo viaggio a Dubai. Ma poi è uscito fuori un aneddoto particolare. La donna avrebbe acquisito quote del locale dell’ex marito Flavio Briatore, il Billionaire Dubai. Nella rubrica ‘chicche di gossip’ si legge: “È volata in terra araba proprio per controllare i suoi affari da mille e una notte che vanno a gonfie vele”.

