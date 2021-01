Ormai una grande parte del gossip e delle discussioni avviene sui social. I vip sono in costante contatto con i propri sostenitori e fan, pubblicando spesso aggiornamenti e post sui rispettivi profili social. Ma a volte può capitare che alcuni comportamenti on line possano trarre in inganno. Soprattutto quando c’è un’interpretazione maliziosa. Ma andiamo con ordine. Nelle ultime ore ha provocato una discussione mediatica un semplice like messo ad un post.

La vicenda vede coinvolte Noemi, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Recentemente è uscito il nuovo singolo di Noemi, “Ispirazione”, realizzato in collaborazione con il rapper Inoki. Coincidenza vuole che anche Emma e Alessandra Amoroso abbiano collaborato e fatto uscire una nuova canzone, dal titolo “Pezzo di cuore”. Ebbene un utente, su Twitter, ha scritto un messaggio in cui elogiava il lavoro di Noemi, ma allo stesso tempo criticava quello delle due colleghe. (Continua a leggere dopo la foto)















Noemi, evidentemente contenta per la prima parte del commento, ha messo un like, ma questo è stato letto come una mancanza di solidarietà femminile per l’attacco a Emma e Alessandra contenuto nella seconda parte del messaggio. Subito si è scatenata una protesta sui social, con un utente che, ad esempio, ha esclamato: “Noemi che lascia il like a un commento contro @MarroneEmma e @AmorosoOF è la dimostrazione che l’invidia è ovunque (Continua a leggere dopo la foto)















Non si è fatta attendere la risposta di Noemi che, forse, aveva letto velocemente il messaggio e non si era resa conto della critica a Emma e Alessandra: ” Credo che questi commenti vadano nella direzione errata. Ho letto il post ed ero felice per l’elogio a Inokiness, NON NE HO COLTO da subito il senso critico”. La querelle, insomma, si è spenta con la stessa velocità con cui era nata. (Continua a leggere dopo la foto)









Noemi che lascia il like a un commento contro @MarroneEmma e @AmorosoOF è la dimostrazione che l’invidia è ovunque. Soprattutto dalle donne che reputi amiche e con cui hai fatto dei concerti contro la violenza sulle donne e per il sostegno femminile. @noemiofficial #pezzodicuore — Andrea (@Andrea46764741) January 17, 2021

Tranquilla Vero, siamo sicure io e @MarroneEmma che tu nn abbia pensato al nostro “PEZZO DI CUORE”come una trovata commerciale ma solo una bellissima unione di due donne, due amiche nella musica…tutto il resto è noia!In bocca al lupo a te per il tuo Sanremo!🍀 VIVA LA MUSICA!♥️ — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) January 17, 2021

Non solo, Noemi ha anche aggiunto un complimento ad Emma e Alessandra: “Impossibile da parte mia muovere una critica verso due artiste e donne straordinarie! Il loro pezzo è stupendo, ascoltatelo”. E, per chiudere in bellezza, anche Alessandra Amoroso ha commentato lo scambio di battute con un altro tweet: “Tranquilla Vero, siamo sicure io e @MarroneEmma che tu nn abbia pensato al nostro “PEZZO DI CUORE” come una trovata commerciale ma solo una bellissima unione di due donne, due amiche nella musica…tutto il resto è noia! In bocca al lupo a te per il tuo Sanremo! VIVA LA MUSICA!”.

