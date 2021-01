Eleonora Rocchini pare abbia lasciato definitivamente Nunzio Moccia, ovvero l’ex partner della sorella di Oscar Branzani. Non c’è mai stata la conferma ufficiale, nonostante l’informatissima influencer Deianira Marzano avesse lanciato la notizia bomba, accostando lei ad una persona di cognome Franchini. Ora però ecco arrivare la possibile e definitiva svolta per l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’. Il post pubblicato sul social network sembra incanalare la sua vita in una precisa direzione.

Si è infatti immortalata in compagnia di un uomo sulla neve. Lui si chiama Niccolò Robucci e di mestiere fa l'architetto. Questa misteriosa persona al suo fianco è originaria della città di Firenze. Visto che i due sono decisamente molto felici insieme e sono partiti per una vacanza, in tanti pensano che possa essere il suo nuovo fidanzato. Lei si è limitata a scrivere: "C'è dello stile importante qui". Quindi, i dubbi restano numerosi ma i suoi fan continuano a sognare ad occhi aperti.















E i follower di Eleonora Rocchini le hanno subito regalato oltre 29.400 mi piace. Questi invece i commenti più significativi scritti sotto al suo post social: "Ma che bei sorrisi che avete", "Basta poco per rigenerarsi, degli amici e un posto meraviglioso", "L'amicizia, questo tesoro prezioso". Che carini che siete". Dunque, alcuni pensano sia solo amicizia, ma chissà se stia nascendo davvero qualcosa di importante. Altri fan hanno aggiunto: "Una sensualità incredibile", "Divertitevi e sorridete sempre".









In tanti avevano criticato Eleonora Rocchini perché si era legata all’ex della sorella del suo ex Branzani. E lei aveva replicato: “I sensi di colpa ne ho avuti anche troppi per persone che poi, meritavano zero da parte mia dato tutto l’amore che ho dato in quattro anni e sono sempre stata ripagata con cose che non sto qui a raccontare a voi, ma io a differenza di altri la vittima non la faccio”.

