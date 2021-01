“Un altro figlio”. Guendalina Canessa spara la notizia bomba. Con lui la sua vita è proprio cambiata

Guendalina Canessa, la notizia corre veloce in rete. L’ex gieffina si dice pronta per il grande passo. Dopo la relazione naufragata con l’ex marito Daniele Interrante, la 39enne avrebbe l’intenzione di dare alla luce un secondo bebè. Proprio con Daniele ha dato alla luce Chloe, 10 anni e ad oggi sembra avere un rapporto consolidato con Claudio Tommasini, dopo la rottura con Pietro Aradori. Scopriamo insieme come stanno le cose.

L’ex gieffina avrebbe ammesso durante un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo di aver un ottimo rapporto con il suo attuale compagno, Claudio Tommasini, giocatore di backet di 29 anni. I due stanno insieme ormai da due anni, nonostante la differenza di età. E pare che sia stata la figlia Chloe ad aver fatto riflettere la madre il rapporto potesse proseguire. (Continua a leggere dopo la foto).















Lo ha ammesso sempre durante la stessa intervista, ammettendo che un giorno è stata Chloe a chiederle “Ma che problemi avevate?”. E da quella semplice domanda, Guenda ha preso la sua decisione anche alla luce di tutto quello che il compagno è sempre stato in grado di dimostrarle: “Quando ha deciso di stare con me, ha fatto qualcosa che io non sarei mai in grado di fare: accettare mia figlia nella sua vita. Io non potrei mai stare con un uomo che ha avuto un figlio da un’altra donna perché sarei gelosa del suo passato”. (Continua a leggere dopo la foto).















Da quel giorno, la rottura dei rapporti con quella che sembrava essere la sua inseparabile amica, stiamo parlando di Karina Cascella, che di recente si è lasciata andare a qualche considerazione in negativo sulla relazione intessuta con il giocatore di basket. E alla luce di un rapporto sempre difeso e intensificato, si scopre solo oggi che la 39enne sarebbe pronta a dare alla luce un secondo figlio. Lo apprendono i fan sul profilo di Belen. (Continua a leggere dopo le foto).









Tante le voci che corrono sulla presunta gravidanza dell’argentina che da poco ha iniziato la sua relazione con Antonino Spinalbese. Ma una follower, vedendo i commenti di Guenda, chiede: “Anche Chloe sarebbe felice di avere un fratellino, vero?”. La risposta arriva immediata: “Si tanto! Infatti in estate ci proverò, sai”. Che la storia abbia i presupposti per proseguire a gonfie vele ormai sembra essere una certezza. Dopo le festività trascorse insieme, sembrano già essere una splendida famiglia.

Alessandra Amoroso: età, altezza, peso, fidanzato, gli ex e vita privata