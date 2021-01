Il loro matrimonio sarebbe finito. A riportare la notizia è Dagospia e per ora non c’è traccia di smentita. Che qualcosa non andasse era sembrato chiaro dai tanti indizi social. Lui presente con i figli al seguito e lei, che sempre ha poco amato i riflettori, in disparte quasi esclusa dalla realtà famigliare. La loro storia aveva avuto i contorni di una fiaba.

L'imprenditore di successo figlio di una della famiglie più importanti e potenti d'Italia e la bella campionessa, la più vincente nella sua disciplina tra le azzurre all time. Una carriere breva ma intensissima la sua: 10 anni sfolgoranti in cui ha raccolto tutto quello che c'era da raccogliere: mondiali, olimpiadi, coppe di specialità. L'unico allora che le è sfuggito: la coppa del mondo generale, quando il circuito aveva solo pezzi da novanta e dominato da una campionessa come Katia Seitzienger.















Poi gli infortuni e una carriera chiusa prematuramente. Parliamo di Deborah Compagnoni che avrebbe scritto la parola fine sul matrimonio con Alessandro Benetton. Dall'unione sono nati tre figli Agnese, Tobias e Luce. Il portale diretto da Roberto D'Agostino, nel dare la news, non ha specificato le cause che avrebbero condotto la love story al tramonto. Pare però che la rottura ci sia stata.















Sempre molto discreta, Deborah Compagnoni si è ritirata molto presto dalla sci agonistico. Nel 1999, a soli 28 anni, per mettere su famiglia. Il matrimonio con Benetton era arrivato dopo 10 anni di fidanzamento e tre figli Agnese (nel 2000), Tobias (2003) e Luce (2006). "Siamo insieme dal 1997 e ci siamo sposati nel 2008 – ha detto al Corriere della Sera in una recente intervista – Alessandro è un uomo intelligente e ha bisogno di tanti stimoli. Siamo davvero bene insieme".











Oggi Deborah Compagnoni. È una donna molto attiva nel sociale con la sua associazione “Sciare per la vita”, dedicata alla lotta contro la leucemia. È stata l’ospite d’onore per l’apertura dell’ultima edizione delle Winter Deaflympics, i Giochi invernali per atleti sordi con alcune gare in calendario proprio nella sua Santa Caterina Valfurva. E poi, oltre a fare la mamma a tempo pieno, la Compagnoni ha intrapreso una strada artistica, è ima collezionista di arte contemporanea e decora il legno.

