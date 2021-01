Ne avevamo parlato prima della fine del 2020, quando tra i due si diceva che fosse finita o che comunque ci fosse una crisi. Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno risposto in merito alle voci che parlavano di crisi tra i due. In particolare Teresa ha voluto mettere in chiaro il rapporto che c’è con Andrea. Quest’ultimo aveva parlato in termini piuttosto crudi lo scorso 21 dicembre a Uomini e Donne.

"Questa non è più una relazione in tv – aveva affermato Andrea in risposta alle voci su una crisi con Teresa – è una relazione reale e come tutte ha alti e bassi. Non dovete crocifiggerci perché uno non mette un commento. Non aiuta il fatto di essere distanti perché se si è vicini si riesce anche a riconciliarsi velocemente". Dunque il problema della distanza era già divenuto oggetto di discussione. E non è un caso se Teresa, pur precisando alcune cose, confermi almeno questo aspetto della storia.















Teresa Langella ha smentito categoricamente le voci di una crisi nel rapporto con Andrea Dal Corso: "Non c'è stata nessuna crisi, il nostro amore non è mai stato messo in dubbio e soprattutto non ci siamo mai lasciati. Ci siamo presi un momento per noi, per ragionare sulla lontananza […] non vivo molto bene la distanza, malgrado Andrea sia sempre presente e mi riempia di attenzioni". Dunque non è un periodo semplice per i due fidanzati, ma non c'è stata una rottura come era sembrato in un primo momento.















Le dichiarazioni di Teresa Langella dimostrano che la coppia sa resistere anche alle difficoltà e, anzi, è proprio in questi casi che si misura la forza del legame. "Credo che la nostra relazione, ora, abbia bisogno di una svolta che ci porti ad una convivenza stabile". Svolta e convivenza stabile, come dire, qualcosa che faccia crescere e consolidare il rapporto. Teresa ha poi fatto riferimento ad un'altra questione, ovvero la mancanza di privacy che li espone a commenti ingiustificati sul web.









A volte la notorietà ha un prezzo alto da pagare, come sottolinea Teresa Langella: “Qualcuno ci definisce dei personaggi pubblici e, quindi, in qualche modo esposti. Certe volte, però, sarebbe opportuno capire che prima di tutto siamo una coppia come tutte, che vive di litigi, di momenti in cui fa la pace e in cui la necessità di confrontarsi ci allontana da tutto il resto. Abbiamo bisogno anche noi della nostra privacy”. E chissà se dopo questo appello i rumors si spegneranno…

