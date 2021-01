Ida Platano è stata innegabilmente una delle più grandi protagoniste di ‘Uomini e Donne’. Nella trasmissione condotta da Maria De Filippi ha fatto sognare tutti i telespettatori col suo bellissimo carattere, anche molto forte in alcune occasioni, e per la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Con lui però tutto è tramontato, infatti le ultime voci lo danno nuovamente vicino a Roberta Di Padua, con la quale si sta conoscendo approfonditamente nel dating show in onda su Canale 5.

La liaison con Riccardo è finita talmente male che l'ex dama le ha consegnato indietro l'anello di fidanzamento, quindi non ci sono più speranze di vederli insieme. Adesso la donna vive nuovamente in Lombardia, nella città di Brescia, e nelle ultime ore ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata intervenendo a 'Uomini e Donne Magazine'. Sono state tante le dichiarazioni della Platano, che è ritornata sull'argomento Guarnieri, soffermandosi sulle sue considerazioni.















A proposito di Riccardo, Ida Platano ha spiegato il suo gesto: "Ho deciso di riconsegnare l'anello in studio perché è lì che mi è stata fatta la proposta. L'idea di farlo è maturata quando ho visto e letto come Riccardo ha parlato del nostro rapporto. Non aveva più senso tenere quel gioiello ancora con me. Per lungo tempo mi sono sentita sbagliata, oggi le cose sono cambiate. Mi sento all'altezza di tutto e di tutti. Sono tornata la Ida di prima e non abbasserò più la guardia per nessuno".















Anche se Ida Platano è stata in grado di reagire e di mettersi alle spalle quel duro colpo, non è ancora pronta per innamorarsi nuovamente: "Non sono pronta a innamorarmi di nuovo. Per troppo tempo ho cercato e voluto con tutta me stessa costruire una famiglia e adesso penso sia il caso di fermarmi, di stare bene nella vita che ho. Voglio smettere di cercare, perché ora credo che se qualcosa deve arrivare, arriverà". Ha comunque anche aggiunto che l'anno scorso è stato difficilissimo.









Queste le altre affermazioni dell'ex di UeD: "Il 2020 è stato un anno pesante. So che è impossibile dimenticare il passato, quindi voglio metterlo tra parentesi e andare avanti dando il benvenuto a questo 2021 che, spero, sia un anno pieno di cose belle. Voglio essere serena, felice, tranquilla insieme a mio figlio. Sono più lucida e vedo cose che prima non vedevo. Sono più forte di prima".

