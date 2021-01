Ancora apprensione nei fan di Elettra Lamborghini. L’ereditiera e cantante italiana ha raccontato nei giorni scorsi di soffrire di alcuni dolori di natura incerta alle ginocchia. Ha chiesto dunque supporto per cercare di capire se anche qualche suo follower abbia avvertito sintomi simili in passato. Qualche ora fa è ritornata sui social network per rivelare un’altra problematica di natura fisica. Si è sottoposta ad alcuni controlli medici, più precisamente ha effettuato le analisi del sangue.

I risultati degli esami non sono stati proprio positivi. Effettivamente si era resa conto che qualcosa non stesse andando benissimo nell’ultimo periodo della sua vita, quindi dovrà fare attenzione per risolvere quanto prima il problema e metterselo alle spalle. Il medico le ha consigliato di concentrarsi maggiormente su se stessa affinché possa superare questo fastidio di non poco conto. E siamo certi che gli utenti di Elettra non le avranno fatto mancare il loro sostegno contattandola in privato. (Continua dopo la foto)















Dalle analisi del sangue è dunque emerso che Elettra Lamborghini ha una leggera disidratazione, dovuta alla poca quantità di acqua bevuta nell’arco della giornata. L’artista ha infatti confessato: “Bevo al massimo un bicchiere d’acqua la mattina con due pastiglie. Non riesco a bere, ma da questa settimana mi devo sforzare. Vorrei evitare un’insufficienza renale, quindi ho deciso che mi sforzerò a bere”. Ha poi chiesto ufficialmente aiuto ai suoi fan per ottenere dei buoni consigli. (Continua dopo la foto)















Lei ha aggiunto: “Inutile dirvi che non bevo il thè perché per me è acqua calda. Però mi piace lo zenzero e il limone e il latte di soia, ma quello non è acqua”. Successivamente ha riaggiornato i suoi follower, dicendo di aver comunque cominciato a bere con maggiore frequenza. Ma per cercare di aumentare la sua idratazione è nata un’altra problematica inattesa. Il suo corpo probabilmente non è più abituato a consumare quella quantità, quindi sta reagendo in maniera particolare. (Continua dopo la foto)









Quando Elettra Lamborghini ha ricominciato a bere con assiduità, ha avuto come reazione avversa il gonfiore di occhi e bocca, in particolare quando si alza al mattino. Dovrà ovviamente proseguire in questo modo per evitare di avere conseguenze più serie per la sua salute. Il problema non è grave, ma se fosse stato ancora trascurato, sarebbero potute insorgere delle complicazioni.

GF Vip, il gesto per Rosalinda Cananvò non sfugge: “Sempre più vicini…”