Sono già trascorse tre settimane del nuovo anno, ma il pensiero corre ancora al 2020 che è stato. E sicuramente per Melissa Satta quello appena trascorso non è stato un anno da ricordare con gioia. La separazione con il calciatore Kevin Prince Boateng è arrivata dopo un periodo di crisi prolungato, durante il quale i due comunque hanno deciso di mantenere buoni rapporti. Soprattutto per il figlio Maddox.

Ora, però, Melissa sembra intenzionata a voltare pagina e in queste ore ha pubblicato delle foto su Instagram che dimostrano come in realtà non stia poi così male. La modella sarda nata a Boston, dopo la fine della relazione con Boateng, datata ormai 21 dicembre si è mostrata di ottimo umore, come vedremo nelle foto in cui compare insieme ad una cara amica. Mentre giocano sulla neve!















Poco prima della metà di gennaio Melissa Satta ha in fatti pubblicato alcune foto corredate da un chiaro messaggio: "Non permettere a nessuno di portarti via la voglia di sorridere". Una risposta al periodo no appena trascorso tra separazione con Boateng e pandemia, compresa la positività al Coronavirus: "lunedì notte, la febbre è salita a 39°. Anche mio figlio Maddox è risultato positivo e così ha potuto trascorrere l'isolamento con me, entrambi lontani dal papà. Non è stata una passeggiata, ho visto il mio aspetto cambiare giorno dopo giorno".















Ora però è tempo di sorridere in compagnia di una cara amica, in mezzo alla neve. Così Melissa Satta si mostra, con un fantastico sorriso, insieme a Simona Salvemini, amica di vecchia data con la quale c'è un ottimo rapporto di fiducia. Anche se non è specificato il luogo di questa scampagnata "in bianco" è chiaro che le due amiche si stanno divertendo, giocando in mezzo alla neve come due bambine. Proprio quello che ci vuole per vivere ogni momento con lo spirito giusto.









Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

A quanto pare Melissa Satta ha vissuto alcune giornate in totale spensieratezza e allegria, insieme alla cara amica Simona Salvemini. Un periodo rigenerante che consentiranno all’ex velina di Striscia La Notizia di dimenticare i dolori recenti e fare il pieno di energie positive. D’altro canto ha uno splendido figlio da far crescere, una carriera importante davanti e… un’amica su cui poter contare.

