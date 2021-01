“Sta con lui”. Gossip sulla ministra Lucia Azzolina: la voce sul pezzo grosso del governo

In questi giorni non si parla d’altro: una presunta love story tra il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ora, Affari italiani fa un po’ di chiarezza sulla vicenda. Sembrerebbe che nei Palazzi romani la si dà già come una notizia assodata, addirittura una commodity nei corridoi ministeriali, avvalorata dal fatto che a inizio estate è naufragata la lunga relazione che il numero uno di Invitalia aveva con l’ex vicepresidente di Confindustria Antonella Mansi.

"Galeotto mi fa pensare solo all'Inferno di Dante, non certo ai banchi… Solo materiale da fiction, tanta fantasia, ma niente di più". Così la ministra Azzolina sull'articolo di Affari Italiani che parla di una presunta relazione sentimentale con il Commissario Arcuri, nata a causa della "galeotta" fornitura di banchi questa estate. "L'articolo "Love Story Arcuri-Azzolina" comincia con la domanda "Sarà vero". La risposta è: "No, non è vero". L'insinuazione, infatti, è destituita di ogni fondamento.















Arcuri ha poi detto: "Trasformare una leale collaborazione istituzionale in un gossip scandalistico, tra l'altro in un periodo così drammatico, è davvero inopportuno e di pessimo gusto". Il motivo? Si dice i troppi impegni del manager calabrese ex Luiss che il premier Giuseppe Conte ha schierato su molti fronti: dall'emergenza mascherine, respiratori e terapie intensive fino ai banchi a rotelle per consentire alla scuola di riaprire in sicurezza a settembre.























Ora l'importantissima campagna di vaccinazione. Le malelingue dicono invece che la bella imprenditrice senese della chimica con alle spalle una lunga carriera confindustriale lo abbia messo alle strette per convolare a nozze. Ma lui, che ha già un matrimonio alle spalle con la brava giornalista Myrta Merlino da cui ha avuto anche una figlia, si è tirato indietro.



Insomma, non è il momento. Si vocifera che sia stata galeotta proprio la tanto vituperata fornitura, per cui Arcuri ha fatto i salti mortali. Insomma, un amore nato fra i banchi di scuola… a rotelle, ma fuori tempo massimo. Ma davvero, tutto è da vedere. E il condizionale è d’obbligo, anche se vogliamo ostinarci a non voler prendere per vero quello che dicono.

