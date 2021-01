“Lui è il mio miracolo!”. Temptation Island, Anna Ascione ritrova l’amore: chi è il nuovo fidanzato

L’edizione di Temptation Idland guidata da Alessia Marcuzzi ha avuto come protagonisti Anna Ascione e Gennaro Mauro. Una coppia che sin dall’inizio era sembrata in difficoltà e che, alla fine dell’esperienza nell’Is Morus relais di Santa Margherita di Pula, ha lasciato l’isola divisa.

Una decisione difficile, soprattutto per Anna che in Temptation Island vedeva la possibilità di consolidare un rapporto intenso ma instabile ormai da tempo. A ottobre, dopo l'addio al fidanzato, Anna aveva parlato dalle colonne di Uomini e Donne Magazine, al quale aveva raccontato di non vivere un momento particolarmente felice. In quel momento non è riuscita ancora a metabolizzare la fine della sua storia con Gennaro e si diceva delusa del suo comportamento. A far traboccare il vaso era stato il conto corrente nascosto di lui, per Anna una grossa mancanza di fiducia. Al falò, il secondo chiesto dal fidanzato, la Ascione aveva deciso di lasciare un pentito Gennaro.















"Questo non è amore. Vorrei serenità, spensieratezza, appoggio. Io combatto tutti i giorni contro di te. Ti chiedo scusa per le cose che ho detto sulla tua famiglia, ho sparato a zero su persone che non c'entrano nulla. Sono imperdonabile ti chiedo scusa. Ma io non ce la faccio più. Facciamo mea culpa, ma io non ho visto una persona che vuole rispondere i problemi di coppia. Non credo più che tu mi ami", aveva detto prima di lasciare il falò in lacrime.















A tre mesi di distanza, Anna Ascione, intervistata da IsaeChia, ha rivelato alcuni dettagli della sua nuova storia. Dopo l'addio a Gennaro, infatti, l'ex volto di Temptation Island ha ritrovato l'amore con il fotografo Giuseppe Annunziata: "È nato tutto da un'amicizia, stavamo benissimo insieme. Mi ha detto quello che provava per me ed era quello che provavo io per lui", ha raccontato.









E ancora “Quando si dice si chiude una porta e si apre un portone è vero”,

ha spiegato facendo riferimento alla storia finita con Gennaro Mauro.

“Se avessi dovuto descrivere l’uomo che desideravo accanto non sarei riuscita a descriverlo così, – ha raccontato Anna – lui è molto di più di quello che io pensavo di volere. È perfetto, mi protegge, mi difende, mi stimola, m’incoraggia. È veramente il mio miracolo”.

