Pago ha rilasciato un’intervista a Casa Chi. Tra i tanti argomenti trattati, tra cui spicca ovviamente il “capitolo Serena Enardu”, il cantante ha commentato la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2021. Reduce dal successo ottenuto a Tale e Quale Show, il cantante pensava fosse il momento giusto per debuttare sul palco dell’Ariston, ma purtroppo le tre canzoni da lui presentate sono state scartate tutte.

E a Casa Chi confida di essere rimasto molto colpito dai nomi dei Big in gara: “Sono state fatte delle scelte belle mirate anche per quanto riguarda quello che succede musicalmente adesso”, le sue parole. Ma secondo Pago il fatto di escludere alcuni nomi importanti dal prossimo Festival evidenzia il fatto che Amadeus stia seguendo una linea ben precisa: “Non gli si può dire niente ad Amadeus, ha fatto una scelta non facile”. (Continua dopo la foto)















Poi il capitolo reality show. Come ricordiamo bene Pago ha partecipato alla scorsa edizione del GF Vip, dove lo ha poi raggiunto Serena con cui nella Casa aveva ricucito salvo poi mettere di nuovo fine alla loro turbolenta relazione. A Casa Chi Pago non nasconde il suo interesse a partecipare a un nuovo reality, magari L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi in partenza il prossimo 8 marzo. (Continua dopo la foto)















che sia l’esperienza più affascinante come reality. Messo a nudo proprio in tutti i sensi secondo me è l’esperienza più bella. La farei”. Questo GF Vip? Pago afferma di non provare un interesse particolare per nessuna delle attuali vippone, quindi Gabriele Parpiglia prova a incalzarlo sulla sua vita sentimentale. (Continua dopo le foto)











“Non ti dirò mai più niente”, cerca di chiudere il cantante. Ma il giornalista insiste: “Sei ‘sereno’?”, gli ha chiesto facendo un chiaro riferimento a Serena Enardu, ex fidanzata di Pago. Qui il colpo di scena perché stando alle parole di Parpiglia, tra i due potrebbe essere in corso l’ennesimo riavvicinamento: “Sono in un periodo in cui hanno ripreso a parlarsi, in un linguaggio forse dell’amore”. La reazione di Pago? Un sorrisone che sembra proprio confermare questa affermazione…

“Cosa mi ha chiesto Michelle Hunziker…”. Tommaso Zorzi e quel messaggio prima di entrare al GF Vip

fbq('track', 'Gossip');