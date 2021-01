Li avevamo lasciati di nuovo d’amore e d’accordo dopo un periodo piuttosto travagliato. Parliamo di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due stanno insieme da tre anni e, anche se non sono mancati i momenti difficili, gli allontanamenti e le incomprensioni, come ogni coppia che si rispetti, adesso le cose vanno per il meglio. Cecilia e Ignazio convivono insieme alla cagnolina dell’argentina, Aspirina.

Nell’ultima story che Cecilia ha pubblicato su Instagram, inoltre, i due piccioncini hanno rivelato una novità importante ai propri follower. Lo hanno fatto con un video in cui si vede la Rodriguez che sta parlando coi propri fan. Ad un certo punto arriva Ignazio, detto ‘Nacho’, che chiede a Cecilia, il cui nomignolo è ‘Chechu’: “Che te ne pare di quella casa?”. “Che me ne pare? – risponde Chechu – è molto bella”. (Continua a leggere dopo la foto)















Uno scambio di battute che subito dopo viene spiegato dalla stessa Cecilia Rodriguez: “Siamo alla ricerca di una bella casa, se qualcuno sa…”. Insomma, oltre alla notizia Cecilia cerca anche un consiglio, un aiuto ai suoi follower per trovare la casa dei sogni, quella in cui andare a vivere col suo ‘Nacho’ Ignazio Moser. Ebbene, sembra proprio che Cecilia e Ignazio siano pronti a fare un passo in avanti. E la ricerca di una nuova casa implica, forse, anche qualcos’altro in arrivo… (Continua a leggere dopo la foto)















Non è un mistero che i due siano desiderosi e pronti ad allargare la famiglia con un bambino. Cecilia Rodriguez ha sempre detto di voler diventare mamma prima dei 28 anni, poi però i tempi si sono allungati. Lo scorso novembre, inoltre, Cecilia rispondeva così sempre su Instagram ai suoi follower che le chiedevano quanti figli volesse: “Sì, ne vorrei avere tanti, minimo tre: dici che mi devo mettere al lavoro?”. E forse è arrivato il momento di provarci davvero. (Continua a leggere dopo la foto)









Anche Ignazio Moser ama i bambini e quindi potrebbe davvero essere arrivato il momento giusto per provarci. Prima però meglio trovare una nuova casa, magari più spaziosa, per poter ospitare il nuovo ‘inquilino’. Quel che è certo è che tra Ignazio e Cecilia è tornato il sereno. Nel video, prima di parlare della casa, i due fidanzati scherzano: “Ogni volta che parlo con voi – dice Cecilia – esce questo uomo dal bagno, io non lo so. Va tutto bene tu? Ma mi senti ogni volta che inizio a fare una storia che esci sempre?”.

Cecilia Rodriguez ‘boom’. In barca con Belen lancia la mega frecciatina a Ignazio Moser: “Possiamo…”