“Sei sempre la solita… Ma stupenda!”. Naike Rivelli non si ferma più: non è solo nuda, in quella posa…

Naike Rivelli, ennesima provocazione dalla figlia di Ornella Muti. Di lei abbiamo imparato a conoscere come la pensa. Si è messa a nudo, nel vero senso della parola, ma non solo per la gioia dei fan. Le foto della Rivelli sono sempre accompagnate da parole che sottolineano un pensiero, una libertà di espressione prima ancora che fisica. E l’ultimo post di Naike continua a seguire la cresta dell’onda.

Una bellezza oggettiva, ma anche molta ‘carne al fuoco’. Naike Rivelli continua a non curarsi troppo delle critiche che arrivano puntuali dopo la pubblicazione dei suoi post su Instagram, che ritraggono quasi sempre la figlia della nota attrice italiana priva di veli, ma anche senza troppi peli sulla lingua. Riesce a dividere, anzi, spaccare del tutto in due l’opinione pubblica. E l’ultimo post è l’ennesima prova di questo. (Continua a leggere dopo la foto).















Uno scatto decisamente artistico, che sfiora il ‘vintage’, dove Naike Rivelli, completamente nuda decide di taggare anche la famosa madre, simbolo di femminilità e fascino fin dagli anni ’80 sino ad ora. Eppure l’ultimo riferimento fatto dalla Rivelli a Pomeriggio 5, ovvero la critica di mandare in onda le immagini in diretta del Grande Fratello con la contessa De Blanck senza veli, lascia interdetti molti fan. (Continua a leggere dopo la foto).















Molti utenti si chiedono il motivo che ha spinto la Rivelli a criticare così tanto la scelta della redazione. Nessuno si sarebbe aspettata una posizione del genere, proprio da parte di chi ha sempre sfoggiato nudità in pose decisamente fuori dal comune: “Ora, proprio da chi fa della nudità una forma di espressione e manifestazione del libero pensiero, come me, non stupisca questa indignazione poiché ci sono contesti e momenti ben diversi in cui offrire un’immagine di nudo”, il commento della Rivelli arriva puntuale. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli)

E aggiunge: “Non può assolutamente passarsi per un “incidente” quanto successo. Mediaset e la sig.ra D’Urso, nel mandare in diretta le immagini del GF nel corso del loro contenitore (per famiglie) pomeridiano, hanno assunto coscientemente il rischio (o forse la consapevolezza) che immagini o discorsi inappropriati potessero venir fuori”. Ecco spiegato il motivo che ha spinto la Rivelli a prendere una posizione netta. E voi cosa pensate a riguardo?

Giorgio Di Bonaventura, UeD: età, altezza e cosa fa nella vita il corteggiatore di Sophie Codegoni