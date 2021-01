Diana Del Bufalo l’abbiamo ammirata inizialmente per la sua esperienza ad ‘Amici’ di Maria De Filippi, poi negli anni è stata in grado di farsi strada da sola collezionando importanti successi personali e professionali. Anche la sua vita sentimentale ha fatto molto discutere per parecchio tempo, visto che è stata legata a Paolo Ruffini per un lungo periodo. Poi la rottura totale, con la giovane che ha sofferto tantissimo per quel distacco improvviso, che l’ha fatta restare sgomenta.

Successivamente ha fatto poi rumore il suo fidanzamento con il fratello del volto noto Guendalina Tavassi. Ma è soprattutto in veste di attrice che si sta facendo ammirare attualmente. Infatti, fa parte della fiction di successo 'Che Dio ci aiuti', che ha come protagonista la collega Elena Sofia Ricci. La sesta stagione della serie televisiva sta conquistando risultati stellari, basti pensare che ha una media di 6 milioni di spettatori. Ma è sui social che Diana si è fatta adesso apprezzare.















Alcune ore fa ha voluto pubblicare un'immagine di sé decisamente inedita. Ha deciso di non truccarsi e di presentarsi al naturale, senza alcun filtro. Non a caso, nella didascalia a corredo della foto ha scritto: "No make-up, no filter, no OGM, gluten free, vegan, paraben free, free!", con la sua consueta e immancabile ironia. E la reazione dei fan? Assolutamente più che positiva: questo suo scatto è stato in grado di diventare virale in pochissimo tempo. Un vero tripudio.















Oltre 106 mila i like totalizzati dalla Del Bufalo. Una delle prime a commentare è stata proprio Elena Sofia Ricci: "Ma che bella amooooreee!". Poi la marea di post scritti dai suoi follower: "Sei bellissima", "Una meraviglia" "Che bella che sei, trasmetti solo positività", "Tu anche con i baffi di Zorro saresti bellissima". Altri hanno voluto aggiungere: "Finalmente niente filtri, non ne hai bisogno", "Splendida in quantità industriale", "Il mio grande amore", "Ma ti rendi conto di quanto sei fregna?".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diana del Bufalo (@dianadelbufalo)

Il mese scorso ha postato una nuova foto su Instagram seguita da un breve scena divertente con un giovanissima attrice. La scena è stata postata dalla new entry in Che Dio ci aiuti 6 Isabella Mottinelli, Diana Del Bufalo quindi ha voluto scherzare facendo un brutto gesto ma resasi conto di essere in presenza di una bambina ha lasciato perdere ammettendo: “Non si fa“, scatenando ilarità tra i fan.

