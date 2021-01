Il gossip del momento è senza dubbio quello che vede protagonisti l’attore turco Can Yaman e la conduttrice Diletta Leotta. Dopo alcune voci sono spuntate fuori le foto che ritraggono i due ‘piccioncini’ impegnati in tenere effusioni, sguardi languidi, abbracci, sorrisi e anche un bacio. Ad immortalare i due, nell’albergo dove l’attore si trovava in attesa di girare uno spot pubblicitario e prima della firma per la nuova serie su Sandokan, sono stati i fotografi della rivista Chi.

Inizialmente Can Yaman aveva preso una decisione piuttosto insolita di fronte ai rumors sulla sua relazione con Diletta Leotta. L'attore aveva infatti chiuso di punto in bianco il suo account Twitter, non prima di aver pubblicato un messaggio: "Fatti miei, punto!". Una sorta di risposta a tutte quelle voci, sempre più insistenti, sulla sua liaison. Ora, però, non ci sono più dubbi. E anche la star di Daydreamer sembra essersi finalmente lasciato andare…















Non c'è più alcun segreto ormai sulla storia tra Can Yaman e Diletta Leotta. È tutto vero. E anche l'attore di Istanbul non lo vuole più nascondere. Già domenica 17 gennaio, mentre Diletta si si trovava a Napoli per seguire la gara dei partenopei contro la Fiorentina, Can ha postato il brano "Una notte a Napoli" che la conduttrice aveva condiviso soltanto poche ore prima. Ma le dediche non sono finite.















Nel suo ultimo post sul proprio profilo Instagram, infatti, Can Yaman ha scritto un messaggio chiarissimo. Fin dalle prime parole "Nonostante la pioggia, il cielo a Roma profuma di sogni 😇" si comprende il romanticismo del post. E infatti subito sotto ecco il testo della canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Ma non è finita. Nella sua ultima story c'è un'altra dedica d'amore.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Nel video le immagini della neve che cade e, in sottofondo, ecco le note della meravigliosa “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. In particolare Can Yaman ha deciso di condividere questa strofa: “Mi sono innamorato di te, e adesso non so neppure io cosa fare”. E il riferimento alla situazione che l’attore turco sta vivendo in questo momento appare fin troppo chiaro. Mentre l’attore, infatti, è tornato in Turchia, Diletta Leotta si trova in Italia. Ecco perché, probabilmente, Can si sente così malinconico…

