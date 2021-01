“È finita”. Dagli Usa bomba su Donald Trump e la moglie: le ultime mosse di Melania Trump spiegano tutto

Ultime ore per Donald Trump alla Casa Bianca. Infatti mercoledì 20 gennaio il nuovo presidente eletto Joe Biden si insedierà come 46° Capo di Stato. Pertanto fervono i preparativi per organizzare il trasloco che è una delle occupazioni principali di Melania Trump da giorni. Andrà a vivere a New York e si dice che stia letteralmente contando i minuti che la separano dall’addio alla Casa Bianca, ansiosa di tirarsi dietro una volta per tutte quel portone e non riaprirlo mai più.

"Essere First Lady è stato il più grande onore" ha detto la moglie di Donald Trump nel videomessaggio di commiato postato su Twitter, ma è risaputo che quel ruolo, invece, non le sia mai piaciuto. Nel frattempo Melania si può consolare con una piccola rivincita sul marito Donald: pur lasciando la Casa Bianca con il livello di consensi più basso dall'inizio del suo ruolo di First Lady, rispetto a Donald vanta 18 punti percentuali in più a livello di consensi.















Ovviamente non sono di aiuto le voci sempre più insistenti che parlano della fine del matrimonio presidenziale a causa di pesanti divergenze. In un momento in cui le strade dei due sembrano sempre più separate: il presidente si incammina con difficoltà e controvoglia verso l'uscita dello studio Ovale, mentre Melania saluta già, sorridente, una vita che probabilmente non ha mai sentito appartenerle veramente.















Come si legge su Tgcom24, "la vittoria di Joe Biden alle presidenziali Usa, Melania l'ha accolta come una liberazione (si sussurra addirittura che anche il suo voto sia andato al candidato dem). D'altronde non ha mai fatto troppi sforzi per nascondere la sua insofferenza per il ruolo che si è trovata a ricoprire suo malgrado. E ora che finalmente l'esperienza a Washington sta per concludersi, non sembra minimamente interessata a ritagliarsi un ruolo pubblico, a differenza delle First Lady che l'hanno preceduta".









Insomma pare proprio che Melania non veda l’ora di chiudere per sempre con il suo ruolo in pubblico, ma anche con Donald Trump. “Già nella Casa Bianca dormivano separati: lui al secondo piano nella West Wing, lei al terzo nella East Wing – si legge sempre su Tgcom24 -. Durante gli anni di amministrazione Trump, lei non ha fatto mai mistero della sua insofferenza, tra sorrisi negati e frecciatine velate verso il marito. Il livello di consensi nei suoi confronti ha registrato il record negativo ma lei, preparandosi a voltare pagina, è serena e sorridente come non mai”.

