“Sembra il mostro di Lochness”. Principe Harry, l’ultima foto fa impazzire tutti: “Ma è davvero lui?!”. “Era così bello una volta!”

“Vederlo aggirarsi in zona è come vedere il Mostro di Loch Ness”. A dirlo è l’attore Rob Lowe che, ospite del The Late Late Show with James Corden, ha rivelato di aver incontrato il suo illustre vicino di casa, il principe Harry, e di averlo trovato tanto trasandato da risultare irriconoscibile. “Vivono a circa un miglio da casa mia. Non si vedono mai, lui poi conduce un’esistenza davvero solitaria. Tanto che, per noi del quartiere, incontrarlo è come vedere il mostro di Loch Ness. Nel senso che sai che c’è, ma non si fa mai vedere. E infatti quando l’ho visto, mentre guidava, la sensazione è stata quella…”.

“È stato un incontro velocissimo, durato pochissimo. Ma aveva la coda di cavallo… Te lo dico così… Mi sembrava avesse davvero i capelli lunghi, trattenuti sulla nuca…e poi la barba, lunga. Era irriconoscibile ma era proprio lui, sono sicuro. L’ho seguito fino a quando è entrato in casa”. Neanche a dirlo, il tabloid britannico Sun non ha perso tempo e ha abbozzato un suo presunto identikit, a colpi di Photoshop. (Continua a leggere dopo la foto)















Da bravo suddito della Royal Family, Corden non poteva lasciarsi scappare l’occasione. Il suo ospite infatti risiede a Montecito. È, insomma, un vicino di casa di Harry, Meghan Markle e Archie. È da lui, che tra il serio e lo scherzoso, arriva l’ultima descrizione del figlio minore di Lady Diana… Un vero e proprio scoop, come l’ha definito l’attore hollywoodiano. (Continua a leggere dopo la foto)















Il conduttore non sembra molto convinto. Lui che il principe lo conosce bene e il 19 maggio 2018 era tra gli invitati del Royal Wedding di Meghan e Harry. “Sai cosa ti dico? Non era lui”. Ma Rob Lowe insiste. “Era proprio lui, invece. L’ho seguito fino a quando è entrato in casa”. Step by step, veniamo a scoprire qualcosa in più della nuova vita californiana dei Sussex. Che intanto, ancora non si sa, forse dovranno presto rinunciare al titolo. (Continua a leggere dopo la foto)











Della casa di Montecito, abbiamo visto gli interni e gli esterni durante le video-chiamate con cui la coppia ha riempito questi mesi. E poi c’è la cartolina di Natale, un’immagine disegnata della family (papà, mamma e Archie) in un angolo del giardino. Lo stesso dove Meghan, la scorsa estate, aveva intervistato e chiacchierato con la storica leader femminista Gloria Steinem…

