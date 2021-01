Serena Garitta è diventata un personaggio televisivo molto noto al grande pubblico. Dopo la vittoria al Grande Fratello edizione 2004, Serena ha condotto diverse trasmissioni come “Tribbù” su Rai 2, è stata inviata su “Pirati” e poi opinionista a “La vita in diretta” e tuttora viene spesso invitata nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live. Insomma, una carriera di tutto rispetto. Nel 2016 ha trovato l’amore con l’istruttore di tennis Nicolò Ancona, genovese come lei.

I due si sono fidanzati e poi hanno avuto un figlio, Renzo, che oggi ha quattro anni e mezzo. Dopo cinque anni di amore, però, pare che la relazione tra i due abbia subito un brusco arresto. A darne la notizia è stato Nicolò che ha utilizzato il proprio profilo Instagram per pubblicare un video ed un messaggio in cui spiega molte cose. “Ciao 😁 faccio questo post Instagram visto che contraddistingue per svariati motivi la nostra vita… Lo faccio per raccontare quelli che sono stati 5 anni incredibili; ci siamo divertiti , abbiamo litigato ci siamo amati. (Continua a leggere dopo la foto)















“Abbiamo vissuto insieme – prosegue il messaggio di Nicolò Ancona – emozioni tali che non credo possano ripetersi , oggi succede che per diverse incomprensioni abbiamo deciso di staccarci, succede, nonostante ci siano davvero tante cose belle in comune. Nessuno sa se per 1 settimana , 1 mese 1 anno o per sempre. Mi espongo pubblicamente anche perché durante quest’ultimo e delicato periodo spesso amici e conoscenti mi hanno domandato come andasse, continuare a rispondere sul chi va la o che potesse andare tutto bene non mi sembrava più onesto. Ci tengo a precisare che nonostante la scelta entrambi siamo molto sereni. Everything gonna be alright 💋”. (Continua a leggere dopo la foto)















Insomma la storia tra Nicolò Ancona e Serena Garitta è finita. I messaggi dei follower sono tutti dello stesso tenore: “Che peccato eravate una bella@coppia 💕💕”, “Tornate insieme” e “Mi dispiace tanto… siete meravigliosi!!!!”. Va detto, però, che lo stesso messaggio lascia aperta più di una porta. Non è chiaro se si tratti di una rottura definitiva o no. In ogni caso Nicolò e Serena mantengono un legame se non altro per il bene del figlio Renzo. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolo’ Ancona (@konaccio)

Il post risale allo scorso novembre e Serena Garitta non ha mai espresso il suo punto di vista al riguardo. Sicuramente la loro storia è stata un autentico colpo di fulmine. Dopo il primo incontro sono passati appena tre mesi e Serena è rimasta incinta. I due hanno deciso di chiamare il figlio Renzo in omaggio al padre di Nicolò, scomparso prematuramente. Non si sono mai sposati nonostante abbiano affrontato spesso il discorso matrimonio.

