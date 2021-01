Iva Zanicchi è una delle cantanti e uno personaggi più amati dagli italiani. Purtroppo non se l’è passata bene nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, a causa della pandemia da coronavirus. Lei è stata colpita duramente dalla malattia, è stata anche ricoverata in ospedale e, nonostante qualche preoccupazione iniziale, è riuscita a superare la fase più delicata e a sconfiggere il Covid-19. Cosa che però non è riuscita a suo fratello, il quale è deceduto lasciandola nello sconforto.

Non tutti forse siete a conoscenza però di un aspetto molto interessante della sua vita privata. Ha una bellissima nipote, con la quale ha un rapporto davvero splendido. Non a caso nell’aprile del 2020 l’artista aveva postato su Instagram due immagini in compagnia della ragazza, corredandole con un bellissimo messaggio in occasione del suo compleanno: “In questo giorno così importante sei diventata una grande donna, ti festeggeremo come meriti appena finirà questo periodo”. (Continua dopo la foto)















La Zanicchi aveva proseguito: “Ti voglio un sacco di bene, la tua nonna”. Tutti hanno notato che la nipote, che si chiama Virginia Catellani, ha una somiglianza incredibile con la cantante. Si sa dunque che oggi ha quasi 19 anni e sul suo profilo Instagram si possono vedere magnifiche sue immagini. Ha un fisico molto slanciato, è decisamente alta e in costume mostra anche il meglio di sé dal punto di vista estetico. Come detto, adora alla follia sua nonna, con la quale ha un legame indissolubile. (Continua dopo la foto)















Il suo diciannovesimo compleanno lo festeggerà ad aprile. Nella ricorrenza del raggiungimento della sua maggiore età, i fan di Iva Zanicchi avevano lasciato questi commenti: “Ti somiglia tantissimo”, “Tua nipote è bellissima, con una nonna così non poteva che essere un capolavoro”, “Che meraviglia che è”, “Una ragazza davvero bellissima”. Dunque, gli scatti con sua nipote hanno sempre fatto segno. E la speranza è che prima o poi possano festeggiare insieme, abbracciandosi. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Nella serata del 17 gennaio è stata ospite di Barbara D’Urso e Iva ha imbarazzato non poco suo marito Fausto Pinna: “Il Covid ci ha rovinato. Però non si è mai vecchi per fare l’amore, sai che Pippi non ha mai preso il viagra?”. Ha voluto dunque sdrammatizzare i brutti momenti della sua vita recente e con questa frase ha davvero lasciato senza parole la conduttrice e il pubblico.

