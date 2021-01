L’amore non è bello se non è litigarello. Il vecchio detto funziona sempre. Certo, a volte può capitare di esagerare e allora diventa difficile recuperare il vecchio legame. Ma non deve essere questo il caso. Arrivano notizie positive per i fan di Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci, l’ex tronista di Uomini e Donne. Tra i due c’è stata una grossa crisi che si era conclusa con un addio.

A darne l’annuncio era stata nientemeno che Karina Cascella, influencer nonché ex di Salvatore, col quale è stata per quattro anni. I due hanno anche una figlia di nome Ginevra. Ebbene proprio Karina aveva annunciato sui social che Alessandra non faceva più parte della loro famiglia. A dire il vero lo stesso Salvatore era intervenuto smorzando i toni sui motivi della rottura, mentre la Gallocchio non si era espressa sulla vicenda. Karina, di fronte alle parole del suo ex, aveva sentenziato: “Contento lui…”. (Continua a leggere dopo la foto)















Nelle ultime ore, però, una foto ha riacceso le voci su un possibile riavvicinamento tra Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci. Il deejay ha postato sulle sue stories di Instagram una foto in cui si vede una cena per due a base di hamburger e patatine. Se avete dei dubbi su chi potesse essere con lui ecco che arriva in aiuto un’altra foto, stavolta pubblicata sul profilo di Alessandra. Nella foto si vede un braccio tatuato e tutti gli indizi portano a pensare che sia proprio il braccio di Salvatore. (Continua a leggere dopo la foto)















Non è passato che un mese da quando lo stesso Salvatore Angelucci informava i suoi follower di essere tornato single. D’altro canto, però, sulle voci di un presunto tradimento da parte di Alessandra Gallocchio, l’ex tronista di UeD smentiva tutto. La causa della fine della love story era da ricondurre a incomprensioni. Il fatto, però, che non fossero date ulteriori spiegazioni aveva lasciato perplessi un po’ tutti. Ad aggiungere pepe era stata l’ex storica di Salvatore, nonché ex amica di Alessandra, Karina Cascella. (Continua a leggere dopo la foto)









Karina aveva, infatti, dichiarato: “Alessandra non fa più parte delle nostre vite. Per tutti noi è stata la delusione più grande”, un messaggio che non lasciava spazio ad alcun dubbio. Bisogna aggiungere, poi, che dopo la fine della loro relazione Karina e Salvatore hanno mantenuto un ottimo rapporto di amicizia. Le parole della Cascella, insomma, sembravano porre una pietra sopra la storia tra Alessandra e Salvatore. Sembravano, perché invece adesso le ultime foto postate da Angelucci e Gallocchio lasciano intendere che tra i due sia tornato l’amore. E chissà come reagirà a questo punto Karina…

