Costanza Caracciolo, mamma meraviglia! Insieme a Bobo Vieri e la figlia Stella il compleanno è super: tutte le foto di famiglia

Costanza Caracciolo, le foto del compleanno sono tenerissime. Ha compiuto la bellezza di 31 anni, la moglie di Bobo Vieri. E i festeggiamenti non potevano che avvenire in famiglia. Le foto insieme al marito e alle figlie Isabel e Stella sono imperdibili e Costanza appare più radiosa che mai, oltre che in perfetta forma fisica. I fan non potevano che partecipare al momento.

Ecco la famiglia al completo in una giornata di festa. Un traguardo importante per Costanza Caracciolo, che a 31 anni può sicuramente definirsi una donna soddisfatta. Nonostante non sia stato possibile fare qualcosa in grande, poste le restrizioni in merito all'emergenza sanitaria ancora in corso, la famiglia Vieri non si è fatta scappare l'occasione di rendere il giorno davvero indimenticabile.















Ormai ha raggiunto quota di un milione di follower, l'ex velina sta sicuramente vivendo un momento molto significativo e sereno. Un matrimonio con Bobo Vieri avvenuto nel 2019 a coronamento di un legame che durava da circa 9 anni e poi la nascita delle loro due splendide principesse di casa, Stella, nata nel novembre del 2018, e Isabel, nata a marzo, proprio durante il periodo di pieno lockdown che tutti rincorderanno.















La festicciola 'casalinga' ha suscitato grande tenerezza e le foto parlano da sole. Con la torta in primo piano dai colori pastello e decorata con delicatissimi fiori di pasta di zucchero, la famiglia di Bobo letteralmente circondata da palloncini rosa: il sorriso è contagioso, anche se qualcuno ha pensato bene di schiacciare un pisolino. Costanza infatti scrive scherzando con i fan: "La mia piccola Isabel invece dormiva (beata lei)".









Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Numerosissimo il seguito di fan che ha mostrato affetto e partecipazione seppur virtuale durante i festeggiamenti, e il ringraziamento da parte di Costanza è arrivato puntuale: “Volevo ringraziarvi singolarmente per l’affetto che anche quest’anno mi state dimostrando, siamo sempre di più e questa cosa m’inorgoglisce moltissimo.. Grazie per la stima e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno in particolar modo oggi che è il mio compleanno. Nonostante questo brutto periodaccio vi sento tutti super vicini!!! Grazie a tutta la mia big family e tutti voi amici veri e virtuali!”.

