“Non è facile”. Chiara Ferragni, la mamma dell’influencer si confessa: è costretta a conviverci da anni

Chiara Ferragni, essere la mamma di una Vip non è facile. Forse tutti pensano che il successo e la notorietà possano essere facili da affrontare, e in alcuni casi non è del tutto da escludere. Ma dal punto di vista di una mamma tutto può cambiare. Marina Di Guardo, mamma delle celebre influencer, fa i conti ogni giorno con la fama della figlia. Il punto di vista di Marina è stato riportato sulle pagine di Novella 2000.

Potrebbero esistere ‘effetti collaterali’ nell’essere madre di una Vip? E se si, quali sarebbero? Su Novella 2000 le parole della mamma della nota influencer cremonese fanno riflettere non poco. Marina Di Guardo nota scrittrice alle volte deve tenere testa alle malelingue molto spesso infondate che mirano a colpire la figlia, ma non solo. Dopo il suo ultimo prodotto editoriale, il thriller ‘Nella buona e nella cattiva sorte, edito da Mondadori, Marina risponde così. (Continua a leggere dopo la foto).















“Credo mi aiuti per la visibilità, ma mi danneggia per la credibilità che posso avere in certi ambienti dove pensano: ‘Ah, la madre della Ferragni pubblica libri: chissà chi glieli scrive'”. Una doppia fatica, dunque, nel riuscire a gestire sia i pettegolezzi che potrebbero riguardare Chiara ma anche quelli che potrebbero ricadere sulla sua stessa professionalità. Ma il rapporto tra madre e figlia si fonda anche su questa grande forza di uscirne insieme. (Continua a leggere dopo la foto).















Di origini siciliane, Marina Di Guardo è una mamma e anche una nonna. Ha deciso di restare al fianco delle figlie, vivendo a Milano, nido d’amore della coppia Ferragnez. E come si sa, Marina è mamma non solo di Chiara ma anche di Valentina, dedita allo stesso mondo della sorella, e di Francesca che ha preso una strada del tutto differente, dedicandosi invece alla carriera come dentista presso lo studio del padre Marco, ex marito di Marina. (Continua a leggere dopo le foto).









E le ambizioni delle figlie non sono mai state messe a tacere. Marina si è sempre dimostrata vicina alle scelte delle figlie, appoggiando e sostenendo i loro piccoli grandi sogni, anche se molto spesso questi potrebbero comportare qualche piccolo ostacolo lungo il percorso. Tante le soddisfazioni di questa donna, che ha saputo raccogliere molti successi nel mondo della scrittura. All’attivo Marina ha 7 testi già editi. Tutta farina del suo sacco.

