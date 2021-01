Mario Ermito è stato l’ultimo concorrente del Grande Fratello Vip ad essere eliminato. Appena uscito dalla Casa l’attore brindisino ha dovuto rispondere a diverse domande su un presunto flirt che lo ha visto protagonista. Non è un mistero che tra Mario e Giacomo Urtis si sia creato un legame particolare. I due hanno perfino dormito insieme più volte, segno che, forse, oltre all’amicizia è nato qualcosa in più.

La prima ad insinurare che tra Mario e Giacomo ci fosse del ‘tenero’ è stata Deianira Marzano, un’influencer molto seguita sui social, che ha scritto il seguente post: “Si ragazzi avete indovinato, la coppia è Ermito-Urtis e io lo sapevo giorni fa detto da Giacomo, che nella casa c’è stato un feeling, un certo ‘affetto’, quindi Ermito è inutile che poi in tv oggi faceva il timido”. Il gossip è stato alimentato dallo stesso Ermito che, di fronte alla richiesta di spiegazioni, ha sempre glissato con un sorriso malizioso. Adesso, però, lo stesso attore torna sull’argomento. (Continua a leggere dopo la foto)















Le voci su una presunta relazione tra Mario Ermito e Giacomo Urtis sono state alimentate anche da un fatto, ovvero che i due non hanno dormito nello stesso albergo degli altri ex concorrenti. Così si è fatta strada l’idea che Mario e Giacomo abbiano dormito a casa di quest’ultimo. Così, intervistato da Superguida TV, l’attore ha deciso di dire la sua: “Sono basito di dove giustificare un’amicizia con una persona e che solo per il fatto di avere un orientamento sessuale diverso dal mio si debba insinuare qualcosa”. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi, in modo ancor più deciso, Mario Ermito ha stroncato ogni gossip sul nascere: “Giacomo è un amico. Tutte le voci che mi vedevano in casa sua sono inventate e campate per aria”. L’attore ha aggiunto, tanto per essere chiaro, di aver dormito dal suo agente. Risolto dunque il caso Ermito-Urtis Mario ha parlato anche di un altro rapporto che si era creato all’interno della Casa. Parliamo del legame con Dayane Mello. Anche se qualcuno ha ipotizzato che si trattasse solo di strategia, Mario ha invece dichiarato che con la modella brasiliana aveva creato un dialogo costruttivo. (Continua a leggere dopo la foto)









Mario Ermito ha quindi parlato del suo rapporto con Dayane Mello, affermando di aver conosciuto una persona forte, che va ascoltata. Cosa che molti coinquilini non hanno colto. “Con Dayane ci siamo riconosciuti e stava nascendo una bella sintonia”. Mario ha poi affermato che si augura che Dayane possa giungere in finale insieme a Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga.

“Quelle effusioni nella notte non le avete notate?”. GF Vip, spuntano i nomi. E chi sa, ora parla: “Sono quei due, uomini…”