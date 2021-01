Al Bano Carrisi e Romina Power hanno formato una coppia che sembrava inossidabile per tanti anni. Sono tanti i fattori che hanno reso celebre la loro relazione. I due si sono sposati nel 1970 e hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr Jolanda. Uno degli eventi più importanti ma anche drammatici della vita di Al Bano e Romina è stata senza dubbio la scomparsa della primogenita Ylenia, avvenuta nella notte del 31 dicembre 1993 in circostanze misteriose a New Orleans.

Sono numerosi i successi entrati di diritto nella storia della musica italiana, come "Felicità", Nostaglia Canaglia" e "Cara Terra Mia". Nel 1999 Al Bano e Romina si sono separati dopo 29 anni di matrimonio. Tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei Duemila il cantautore pugliese conosce e si innamora di Loredana Lecciso, con la quale va a convivere nel 2001. Nascono anche due figl, Jasmine, e Al Bano Jr, detto Bido. Nelle ultime ore, però, Al Bano è tornato a parlare del suo vecchio amore, Romina e le conseguenze non si sono fatte attendere…















L'occasione è stata data dal programma condotto da Maurizio Costanzo "L'intervista" durante il quale Al Bano Carrisi ha raccontato l'inizio di un amore che egli stesso ha definito "una favola": "Fin dal primo giorno insieme a lei ho pensato che, comunque fosse andata, non mi sarei voluto perdere neanche un giorno con Romina" le parole di Albano Antonio. Lo stesso cantante ha spiegato quanto sia stato difficile affrontare la separazione.















"Quando ci siamo lasciati ho assunto degli psicofarmaci, ma a salvarmi fu la preghiera" il racconto di Al Bano. E infatti la stessa Loredana Lecciso aveva ammesso in precedenza di aver trovato degli psicofarmaci quando ha conosciuto Al Bano e di averlo aiutato ad uscire da una profonda crisi. D'altro canto Romina Power, intervista a sua volta da Silvia Toffanin a Verissimo, ha dichiarato di essere ancora innamorata di Al Bano e che alcuni gesti dell'ex marito rivelino che anche lui ricambia il sentimento.









Romina Power, inoltre, è tornata ad abitare nella tenuta di Cellino San Marco proprio vicino ad Al Bano. Quest’ultimo ha poi confermato quanto detto da Romina, per poi aggiungere: “Cosa ho detto? Domani dopo questa dichiarazione parto, vado in America”. E infatti queste parole hanno creato un po’ di scompiglio in casa Carrisi, con Loredana che non ha preso per niente bene questa ammissione di Al Bano sul conto di Romina. Lo stesso Al Bano è poi partito per la Spagna per motivi di lavoro. L’allontanamento sembra aver fatto bene e Al Bano ha poi chiarito: “Con Romina siamo come fratello e sorella”.