Una delle cantanti più interessanti del panorama musicale italiano è Elettra Lamborghini. Lei è comunque molto nota non soltanto per gli aspetti prettamente musicali, ma anche per il personaggio che è riuscita a creare intorno a sé. La sua simpatia infatti è decisamente contagiosa e il suo successo non è arrivato soltanto sul palco, ma anche sui social network. Infatti, spesso e volentieri dà vita a dei post su Instagram nei quali si sofferma sugli aspetti quotidiani della sua vita.

Utilizza i canali social anche per comunicare problemi o comunque imprevisti che la attanagliano. Ed è successo tutto questo proprio nelle scorse ore, quando ha messo in apprensione i suoi fan. Il messaggio scritto ha fatto preoccupare non poco i sui utenti, che l’avranno sicuramente inondata di messaggi in direct. Nella storia ha confessato di avere una problematica di natura fisica, che non la lascia in pace. Ha spiegato tutto nei dettagli affinché qualcuno possa anche aiutarla. (Continua dopo la foto)















Dal punto di vista privato si è recentemente unita in matrimonio con Afrojack, infatti dopo circa dodici mesi dall’inizio della loro relazione sentimentale, cominciata il 25 dicembre del 2019, hanno fatto il grande passo. Gli ammiratori della Lamborghini sperano anche in un futuro bebè, ma al momento non ci sono indicazioni di questo genere. Tornando al problema occorso all’artista, andiamo a vedere insieme cosa ha scritto e che tipo di fastidio sta avendo da un po’ di tempo. (Continua dopo la foto)















Nella story ha detto: “Si tratta di un dolore che ogni tanto mi prende anche la schiena, ma è stranissimo, è tipo come se sentissi le ossa delle mie gambe deboli. Stranissimo, me ne sono resa conto facendo lo spazzaneve mentre sciavo…Dolore assurdo alle ginocchia…?!?!”. Non ha aggiunto altri particolari, ma potrebbe essere un problema di natura muscolare o articolare. Non sappiamo se si sottoporrà a dei controlli per tranquillizzarsi. E i fan si augurano non sia nulla di particolarmente grave. (Continua dopo la foto)









Alcune settimane fa Elettra Lamborghini aveva chiesto aiuto per una situazione sicuramente più leggera: “Non mi è mai piaciuto tenere orecchini pendenti, li ho usati quando ero teenager ma ora solo all’idea mi dà fastidio…I miei lobi sono minuscoli e uno in particolare è leggermente tirato (non strappato, ma appena metto qualcosa di leggermente pendente si tira verso il basso). C’è qualcosa che io possa quindi fare?!”.

“Quando usciamo di qui…”. Sorpresa al GF Vip: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli gelano i fan. Hanno deciso così