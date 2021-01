Gerry Scotti nonno: chi è la nuora Ginevra, che non è sconosciuta nel mondo dello spettacolo

Di qualche giorno fa la notizia di Gerry Scotti nonno. La prima nipotina del conduttore, tra i più amati in assoluto dal pubblico, pare sia nata il 15 dicembre 2020, ma del lieto evento si è saputo solo nei giorni scorsi, quando la notizia è stata riportata dal settimanale Gente. La bimba è stata chiamata con il nome di Virginia, probabilmente anche in onore di nonno Gerry, che all’anagrafe è Virginio Scotti.

E l'emozione per l'arrivo della prima nipotina è davvero enorme, come ha dimostrato anche sui canali social del settimanale dove, a un post in cui si parlava dell'arrivo della piccola, il presentatore ha risposto con un "Grazie" accompagnato dall'hashtag è bellissimo essere nonno. Virginia è la figlia di Edoardo Scotti, unico erede del conduttore, e di Ginevra Piola.















Tanto Edoardo quanto la moglie Ginevra sono molto riservati e non si conosce molto della loro vita privata. Pare che la coppia stia insieme dal 2013 e che recentemente siano convolati a nozze, non si conosce però la data del matrimonio. Ginevra Piola è laureata in Lettere e Filosofia e non è una sconosciuta nell'ambiente dello spettacolo.















La nuora di Gerry Scotti è una giornalista e dal 2018 collabora con il gruppo Mediaset. Giornalista dal 2016, come scrive lei stessa sul suo profilo Facebook, ha un ottimo rapporto con Patrizia Grosso, madre di Edoardo ed ex moglie di Gerry. "La ringrazio per avere creduto in me e avermi dato la possibilità di iniziare", aveva scritto in un post pubblicato all'epoca dell'iscrizione all'albo dei giornalisti.











Il profilo Instagram di Ginevra è privato, mentre in quello di Edoardo si possono vedere anche alcuni bellissimi scatti di coppia. Edoardo, che è nato nel 1992, ha sempre vissuto lontano dai riflettori e ha lavorato con il padre ne Lo show dei record doveva aveva ricoperto il ruolo di inviato in giro per il mondo. Ora nonno Gerry, che è al colmo della felicità, spera di avere altri nipotini: “Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”, aveva detto a Verissimo svelando la lieta notizia.

