La settimana scorsa la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è stata messa in crisi da un gossip urlato (letteralmente) fuori dalla Casa di Cinecittà. All’improvviso una voce ha messo in guardia Pierpaolo perché Giulia fuori sarebbe fidanzata con un certo Alessio. Lei aveva prontamente smentito un presunto legame con un certo Alessio, dicendo di non conoscere nessuno con quel nome. E il modello, nonostante abbia creduto alle parole della gieffina, era comunque apparso un po’ perplesso e spiazzato da tale situazione.

Quell’Alessio sarebbe Alessio Romagnoli, calciatore del Milan. Qualche giorno fa il settimanale ‘Chi’ ha scoperto un dettaglio che crea ancora più mistero intorno alla storia: lui avrebbe smesso di seguire Giulia su Instagram “per spazzare via i gossip che lo volevano seduttore di Giulia, che oggi è felice tra le braccia di Pretelli”. (Continua dopo la foto)















Ora nuovi dettagli su questo presunto flirt che ha mandato in crisi – anche se solo momentaneamente – Pierpaolo Pretelli. Più che presunto infondato, come svela Gabriele Parpiglia nel corso dell’ultimo appuntamento di Casa Chi su Instagram. Il giornalista ha infatti smentito la notizia secondo cui ci sarebbe stato qualcosa tra lo sportivo e la gieffina. Non solo: Romagnoli, fa sapere ancora, è furioso per questa fake news. (Continua dopo la foto)















Gabriele Parpiglia spiega che Giulia e Alessio non sono mai stati insieme. “La prova che mi hanno dato dal suo entourage”, specifica il giornalista nel corso della puntata. Romagnoli non segue la Salemi su Instagram e sarebbe pure “fidanzatissimo” (con la modella Eleonora Utini, ndr). Pertanto, il giornalista smentisce il gossip e specifica che i due non hanno mai avuto una relazione. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)



La notizia sarebbe, dunque, falsa e per “dovere di cronaca” Parpiglia non può non smentirla. Pierpaolo può dunque tirare un sospiro di sollievo, a maggior ragione perché questi ultimi giorni al GF Vip sono poco sereni per lui. Dopo i commenti dei suoi familiari, il modello ha avuto un lungo colloquio con la psicologa della Casa e i dubbi sulla storia con Giulia sono aumentati. Ma ora, dopo aver parlato, hanno deciso di continuare a viversi la loro storia e a comportarsi con naturalezza.

“Cosa mi ha fatto vedere Elisabetta”. Salemi-Gregoraci, la soffiata dell’avvocato: cosa c’è dietro la lite al GF Vip

fbq('track', 'Gossip');