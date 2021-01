“Tutta nuda!”. Anna Falchi, la Lazio vince e lei si spoglia ancora: la foto è ‘da panico’

La Lazio domina il derby e travolge la Roma per 3-0 nella stracittadina che apre la 18esima giornata del campionato di Serie A. La Lazio comanda il match dall’inizio alla fine, con una prestazione lascia le briciole ai giallorossi. I biancocelesti cominciano il monologo al 14′, quando Immobile sblocca il risultato.

Ibanez scivola e si fa soffiare il pallone da Lazzari, il numero 9 della Lazio è il più rapido a piombare sulla sfera e non ha problemi a battere Pau Lopez: 1-0. La reazione della Roma non c’è e la Lazio concede il bis. Lazzari, sempre lui, vola a destra approfittando di un’altra incertezza di Ibanez. Luis Alberto, dal limite dell’area, può prendere la mira e battezzare l’angolo basso. Pau Lopez, parzialmente coperto da Caicedo, non può arrivare sul pallone: 2-0. Il derby è un monologo laziale e il copione non cambia nemmeno nella ripresa. La Lazio colleziona chance, Pau Lopez mette una pezza in 3 occasioni ma al 67′ deve arrendersi ancora. Luis Alberto da fuori pennella un destro millimetrico, 3-0 e game over. (Continua a leggere dopo la foto)















La vittoria consente ai biancocelesti di salire a 31 punti e di agganciare il treno per la Champions League. La Roma rimane a quota 34. La vittoria della Lazio è stata festeggiata dal popolo biancoceleste e in particolar modo da Anna Falchi, grande tifosa della squadra romana. La bella showgirl è tornata a svestirsi esultando per la vittoria della Lazio. L’attrice ha festeggiato a suo modo la vittoria dei giocatori dell’allenatore Simone Inzaghi contro la Roma. (Continua a leggere dopo la foto)















“Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina e nel caso in cui i social dovessero bannare l’immagine metterò una mascherona”, aveva detto Anna Falchi, che 20 anni fa fece uno storico strip all’Olimpico per festeggiare lo scudetto della Lazio, alla vigilia del derby di Roma a Radiosei. Ed è stata di parola. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@annafalchi22)

“Finitaaaaaa la partita più importante e sentita della capitale !!!! W W W la Lazio e tutta la squadra , il grande @ciroimmobile17 che non ci delude mai,il “Lupo” @10_luisalberto che dire. 3 a zitti Fioretto mantenuto! @official_sslazio”, commenta così il trionfo con tanto di foto quasi da censura. La Falchi, infatti, si immortala quasi nuda, coperta solo dalla mascherina biancoceleste.

“Ma vaff***, adesso basta!”. Armando Incarnato perde la ragione, il cavaliere di UeD è un fiume in piena