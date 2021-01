Quasi superfluo dirvi chi è Massimo Boldi, uno degli attori più famosi nel nostro Paese. Nonostante abbia avuto anche qualche incomprensione in passato con lui, che li aveva portati anche a dividersi, la sua figura è sempre associata al collega Christian De Sica, con il quale ha dato vita a film di enorme successo che hanno sbancato tutto nelle sale cinematografiche. Le pellicole hanno sempre ottenuto incredibili risultati nel periodo natalizio, ovviamente prima che esplodesse la pandemia.

Nella sua illustre carriera è stato in grado di conquistare la bellezza di undici Telegatti. Il suo soprannome è 'Cipollino', che prende spunto da Max Cipollino, ovvero uno dei suoi personaggi comici più apprezzati. Non tutti però conoscono i dettagli sulla sua vita privata. Infatti, l'attore nato a Luino, un comune in provincia di Varese, ha avuto ben tre figlie femmine. Probabilmente non tutti le avete viste e non sapete cosa fanno nella loro vita. Vi riportiamo qui di seguito tutti i dettagli.















Attualmente ha una felice relazione sentimentale con la bellissima Irene Fornaciari. Ma non è stata l'unica. Una delle più importanti partner è stata la signora Maria Teresa Selo, con la quale si è sposato nel lontano 1973, prima di conoscere la successiva compagna Loredana De Nardis. Con la Selo ha avuto tre grandissime gioie: infatti sono nate le splendide figlie Micaela, Manuela e Marta. Andiamo a vedere insieme quando sono nate e cosa fanno nella vita di tutti i giorni.















La prima figlia è venuta alla luce nel 1974 ed è colei che ha in gestione la società appartenente alla sua famiglia. Inoltre, ha anche un altro mestiere, infatti è diventata social media manager dei social network utilizzati dal suo papà, oltre a lavorare nel suo ufficio stampa. La seconda figlia Manuela è nata nel 1981 ed è stata vista più volte in televisione, in alcune trasmissioni. Svolge inoltre il ruolo si speaker radiofonica. E poi c'è la terzogenita Marta, classe 1990, che si è laureata da poco.









Questo era stato il pensiero dedicato da Boldi all’ultima figlia, dopo che aveva conseguito la laurea: “Fiero e orgoglioso per aver avuto la fortuna di assistere al Master della più giovane delle sorelle. Ora tocca sperare di poter trovare il proprio posto di lavoro. Congratulazioni dal tuo papà”. In più di un’occasione è invece stato criticato per alcune dichiarazioni sul coronavirus.

