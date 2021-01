Un terribile lutto ha colpito uno degli attori che più di tutti si è fatto conoscere dal pubblico. Nato nel 1986, si è fatto ben volere dal pubblico grazie ad un’interpretazione magistrale in una delle serie tv più seguite in Italia. Ha utilizzato il social network Instagram per salutare per l’ultima volta una delle persone più care della sua vita privata. A portarselo via è stato purtroppo il Covid-19, che ha mietuto la sua ennesima vittima. Vediamo cosa ha scritto il noto attore.

Il post social è di Salvatore Esposito, ovvero Gennaro Savastano di ‘Gomorra’. Ed ha riportato le seguenti parole: “Questo Covid maledetto ci sta portando via tante cose, ma soprattutto tanti cari. Ci viene tolta ogni possibilità di sostegno e supporto a chi sta soffrendo ed il fatto che spesso non si riesca a dare l’ultimo saluto a chi amiamo credo sia il dolore più grande. Ieri ci ha lasciati una persona buona, un grande padre ed un lavoratore instancabile, Pietro Montagna”, ha esordito. (Continua dopo la foto)















Esposito ha continuato: “Ed io sono vicino nel dolore enorme a mio cognato e mia sorella e soprattutto a te, Rosaria. Questo virus in 5 giorni l’ha portato via, quindi vorrei sfruttare l’occasione per ribadire l’importanza del rispetto delle norme sanitarie atte a proteggere noi e le persone che amiamo”. Dunque, a perdere la vita è stato il suocero di sua sorella. Una perdita molto forte per la donna, ma che ha colpito profondamente anche l’animo buono del popolare attore napoletano. (Continua dopo la foto)















Tra i tanti commenti che sono stati scritti sotto il messaggio dell’uomo, questi sono stati i più significativi: “Un abbraccio grande grande”, “Ti mando le mie condoglianze”, “Un abbraccio sincero e forte”, “Sentite condoglianze a tutta la famiglia”, “Che possa riposare in pace”. Altri ancora hanno manifestato in questo modo la loro vicinanza: “Ho perso i miei due nonni a distanza di 15 giorni, posso capire le tue parole”, “Belle parole, hai fatto bene a scriverle essendo tu seguito”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatoreesposito)

Salvatore Esposito ha sempre avuto una grande passione nei confronti del cinema e della recitazione fin da quando era appena un bambino. Alle superiori ha preso parte ad alcuni cortometraggi e poi ha frequentato l’Accademia di Teatro ‘Beatrice Bracco’ e la Scuola di Cinema di Napoli. Nel 2020 è stato protagonista del film drammatico ‘Spaccapietre’ di Gianluca e Massimiliano De Serio.

Lutto nel mondo dello sport, un drammatico incidente ha spento la vita del campione. Ha lottato fino all’ultimo