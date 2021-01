Lontana dai riflettori ma da una vita insieme a Jovanotti: chi è Francesca Valiani, la mamma di Teresa

Jovanotti, insieme a ‘lei’ da molti anni. Un amore adolescenziale che poi è diventato il grande amore di una vita. Jovanotti e la sua Francesca sono uniti da un rapporto davvero unico, che dal 1994 ad oggi ha superato tante sfide e affrontato anche molte gioie. A cominciare dal successo di Lorenzo che ha fatto strada nel mondo della musica e poi coronato la nascita di Teresa. Ma chi è la moglie del cantante? Conosciamo qualcosa in più su di lei.

Si sono fidanzati nel 1994 per poi proferire il fatidico 'si' nel 2008. Francesca Valiani è il nome della donna letteralmente cresciuta al fianco di Jovanotti, con il quale ha sempre condiviso gioie e superato grandi sfide. Il risultato è sempre stato uno, quello di riscoprirsi complici e uniti da un legame indissolubile. Ed è così che Jovanotti parla della moglie di cui è profondamente innamorato.















"Francesca ha più ambizioni su di me di quante ne abbia io. Tante cose le ho fatte per farla contenta. Dalle piccole, come mettermi un bell'abito perché so che a lei piace vedermi vestito non come un bambino. Un uomo da solo è una disgrazia. Io credo molto nella coppia, la coppia è una potenza". Francesca si è sempre tenuta ben lontana dal mondo dello spettacolo, pur supportando il cantante nelle importati scelte di vita.















Originaria di Cortona, Francesca nasce nel 1969. Ed è ancora a Cortona che la coppia risiede. Un luogo a cui Francesca lega ricordi che non cancellerà mai e che ha raccontato così a Vanity Fair: "Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l'ho ancora".









Di professione fa la fotografa e nel 1998 è diventata mamma di Teresa. Nel 2012 ha visto la luce il suo primo prodotto editoriale, una raccolta di scatti in cui racconta la vita accanto a Jovanotti. Il titolo è Tutti i giorni e rappresenta un piccolo diario di bordo della vita familiare. La coppia è esempio di un amore che riesce a superare tutto, persino la malattia della figlia Teresa Cherubini guarita nel 2021 dal linfoma di Hodgkin e che Francesca racconta così: “Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario”.

