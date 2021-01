La notizia sulla seconda gravidanza di Belen Rodriguez ha fatto il giro del web. Lanciata da Novella 2000 “La notizia è di quelle che fanno rumore. La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio. Il condizionale resta per una forma di estrema prudenza che solo i diretti interessati possono togliere”, si leggeva sull’edizione online del settimanale di gossip.

Belen Rodriguez non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare di nuovo mamma e di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago, il primo figlio avuto dall’ex marito, il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino, con il quale ha vissuto una seconda passione dopo il primo addio arrivato nel 2015 con un comunicato all’agenzia Ansa. Dopo tre anni di lontananza, infatti, Stefano e Belen si erano dati una seconda possibilità e le cose sembravano andare alla grande. (Continua a leggere dopo la foto)















Belen, che ha già un figlio dall’ex marito Stefano De Martino, non ha ufficialmente commentato l’indiscrezione né per confermare né per smentire. E nulla è trapelato nemmeno dall’ipotetico futuro papà, di professione hair stylist. Ma la conferma sulla seconda gravidanza è arrivata dal sito 361 magazine che riporta: “Ci è arrivata la conferma da una fonte sicura che ha confermato che ‘la notizia della gravidanza di Belen Rodriguez è vera”. (Continua a leggere dopo la foto)















Il sito è diretto da Alfonso Signorini, grande amico di Belen Rodirguez e persona vicina al clan dei Rodriguez. Per questo motivo l’indiscrezione sulla gravidanza della showgirl argentina profuma di conferma. Come detto, Belen Rodriguez non ha mai nascosto la voglia di diventare di nuovo mamma e ora che ha trovato ‘il suo regalo più grande’, come ha scritto la stessa Rodriguez in una foto pubblicata insieme al fidanzato, potrebbe coronare quel sogno. (Continua a leggere dopo la foto)









Il primo figlio, Santiago, 7 anni, è nato dall’amore con Stefano De Martino, conduttore di Made in Sud diventato famoso grazie al talent di Mediaset Amici di Maria De Filippi. Dopo l’addio nel 2015, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda e definitiva rottura.

