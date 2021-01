Elena Sofia Ricci è tornata in televisione con ”Che Dio ci aiuti”. Arrivata alla sesta stagione, la fiction di Rai Uno vede l’attrice vestire i panni di Suor Angela, una suora sui generis, scorretta e bizzarra, mamma insostituibile per le ragazze del convento a cui dà loro una mano a scoprire verità e a risolvere i piccoli, grandi problemi quotidiani.

La seconda puntata della fiction di Rai1 sull'amato personaggio religioso è stata vista da 5.513.000 spettatori con il 21.9% di share, risultando il programma più visto del prime time di domenica 10 gennaio e battendo l'intervista esclusiva del Tg5 a Papa Francesco, andata in onda su Canale5, vista invece da 2.614.000 spettatori con il 10% di share. Un vero successo per Elena Sofia Ricci e la fiction di Rai Uno, ormai arrivata alla sesta stagione.















Merito di Elena Sofia Ricci, l'amatissima Suor Angela, che riesce a tenere incollati allo schermo tantissimi telespettatori. La carriera dell'attrice inizia ormai 40 anni fa, con l'esordio al cinema nel 1980 con il film Arrivano i gatti di Carlo Vanzina. Il successo arriva nel 1984 con il film Impiegati di Pupi Avati, che le vale il premio Globo d'Oro come attrice rivelazione. Nella sua gloriosa carriera, Elena Sofia Ricci ha vinto due David di Donatello, due Nastri d'Argento, il già citato Globo d'Oro, tre Ciak d'Oro, un premio Rodolfo Valentino e un premio Alberto Sordi.















Negli anni Novanta Elena Sofia Ricci realizza vari film, Non chiamarmi Omar (1992) e Anime fiammeggianti (1994), ma La Ricci decide di puntare sulla televisione. Nel 1996 ottiene un ruolo importante in Caro maestro, dove insieme a Marco Columbro riceve un enorme successo di pubblico per la sua interpretazione della direttrice di una scuola elementare.









Poi tanti altri successi, fino a Che Dio ci aiuti. Oltre alla tv c’è anche l’amore. Dalla relazione con Pino Quartullo, è nata la primogenita Emma, mentre nel 2004 ha sposato Stefano Mainetti, compositore e direttore d’orchestra. Con il marito ha avuto la seconda figlia, Maria. Bellissima nelle foto del matrimonio, pubblicate dalla stessa attrice sul suo profilo Instagram.

