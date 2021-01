Mario Balotelli ha trovato un po’ di serenità sportiva, dopo un lungo periodo molto negativo, firmando il contratto con il Monza capitanato dal presidente Silvio Berlusconi. Ma questa sua tranquillità è durata poco dal punto di vista umano, tenuto conto che è venuto a conoscenza di una notizia davvero molto brutta sul suo conto. Presumibilmente qualcuno ha voluto gettargli fango addosso, ma l’atleta non è rimasto in silenzio ed è sbottato sul social network Instagram. Con un post durissimo.

Uno dei momenti più interessanti dei suoi ultimi mesi si è verificato quando suo fratello Enock era al 'Grande Fratello Vip'. Aveva voluto fargli una sorpresa collegandosi da remoto e poi andando di persona, su invito del conduttore Alfonso Signorini. Certo, su di lui il gossip è sempre stato presente anche e soprattutto a causa del suo carattere molto burrascoso. Stavolta però pare siano andati decisamente oltre alcuni hater e SuperMario ha manifestato tutta la sua rabbia con un messaggio molto furioso.















Qualcuno avrebbe fatto circolare una notizia molto cattiva su di lui, infatti si è paventata la possibilità che potesse finire dietro le sbarre. Non si sa con esattezza perché sia uscita fuori questa news secondo la quale sarebbe finito in prigione, ma la voce è arrivata alle sue orecchie e non ha voluto soprassedere. Le parole utilizzate su Instagram sono chiarissime e non hanno bisogno di interpretazioni. Chissà se nelle prossime ore ci saranno anche ulteriori dettagli sulla vicenda.















Questo quanto pubblicato da Balotelli nelle ultime ore: "Quindi così sarei in prigione? Ahahah, ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è il Monza. Tornare e dare il meglio per questa squadra! Basta gossip stupidi e associamenti inesistenti! Piuttosto sostenete e tifate il Monza che questo obiettivo stagionale è sicuramente più importante e interessante di una fake news dei gossip!! Buona giornata e spero che sia stato chiaro". Un monito assolutamente chiarissimo.









Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è circolato con insistenza un rumor sulla frequentazione di Balotelli e un’altra ex protagonista di UeD, la bella Nicole Mazzocato. Voci su una possibile liaison tra i due erano già apparse pochi giorni fa, più precisamente dopo la notte di Capodanno. A lanciarle era stato il profilo Instagram Investigatoresocial che assicurava che Mario e Nicole avevano salutato l’arrivo del 2021 insieme.

