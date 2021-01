Una bellissima notizia è stata annunciata dalla famosa showgirl, che in un post su Instagram ha annunciato di essere nuovamente incinta. Gioia enorme per la donna, che ha già una figlia di nome Melania. Ovviamente nessuno si attendeva un annuncio simile e quando hanno letto quelle parole cariche di amore, i fan sono impazziti di gioia. I complimenti ricevuti dalla donna sono stati numerosi e in pochissimi minuti la news è diventata virale. Nel suo volto si può osservare tutta la felicità.

Questo il messaggio scritto dalla vip in dolce attesa: "Poco più di due anni fa ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita…la nascita di Melania! Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare…e sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza…E questa volta arriva il maschietto. "It's a boy". In uno dei due scatti pubblicati, è presente anche l'amatissima Melania, che si presenta con un sorriso decisamente meraviglioso.















A restare incinta è la bellissima Laura Barriales, ex volto de 'I Fatti Vostri'. La showgirl spagnola, ma naturalizzata italiana, ha ricevuto più di 7.700 mi piace. E ha potuto leggere i seguenti messaggi: "Ma che bello, augurissimi tesoro", "Che bella", "Auguri Lauretta", "Il fratellino sta arrivando". Altri hanno poi aggiunto: "Congratulazioni Laura", "Sei bellissima come sempre", "Una mamma stupenda, non vedo l'ora che ti nascerà tuo figlio", "Troppo felice per te, sei una mamma fantastica".















Nata a Leòn il 18 settembre del 1982, lei è anche attrice e un personaggio televisivo. Nel luglio del 2017 si è unita in matrimonio con Fabio Cattaneo, un imprenditore e amministratore delegato di un'azienda vinicola. Il 30 ottobre del 2018 è venuta alla luce la piccola Melania, che presto avrà un fratello. Una delle sue ultime avventure nel piccolo schermo è datata 2018, quando su Sky Uno ha preso parte in veste di concorrente a 'Celebrity MasterChef Italia'. Ora la grande gioia.









Un post condiviso da Laura Barriales (@laurabarriales)

Nel suo curriculum ci sono numerose campagne pubblicitarie, ma anche la partecipazione a programmi di successo come Tiki Taka, Controcampo, Mezzogiorno in famiglia, L’Isola dei Famosi, I Raccomandati, Buona la prima, Matinèe, Controcampo – Diritto di replica. Il matrimonio era stato celebrato in maniera molto privata perché volevano avere la massima tranquillità.

