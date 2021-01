Un lutto gravissimo ha colpito il noto cantante e paroliere Memo Remigi. Quest’ultimo ha 82 anni e, dopo aver vissuto inizialmente nella città di Milano, ha deciso di trasferirsi a Varese. Nel suo album datato 1974 ha però citato la città milanese, a testimonianza del suo affetto mai sopito. L’album in questione si chiama ‘Emme come Milano’. Oggi lui è uno dei protagonisti della trasmissione televisiva di La7, ‘Propaganda Live’. A livello personale però ha dovuto fare i conti con una batosta.

A proposito della sua presenza come ospite fisso del programma in questione, è particolarmente amato dal pubblico perché dà vita a dei brani improvvisati su quel momento, riguardanti appunto i temi politici e di cronaca. Oltre ad essere un ottimo artista, è stato anche conduttore radiofonico, televisivo e attore. Come detto, nelle scorse ore ha ricevuto una delle notizie più brutte che una persona possa apprendere. Ed ha comunicato tutto con un post pubblicato sul social Facebook.















Remigi ha perso la sua amatissima moglie Lucia Russo, con la quale era unito in matrimonio dal lontano 1966. Nel 2005 si erano dunque trasferiti a Varese per volere proprio della coniuge, che se n'è andata per sempre il 12 gennaio. La signora aveva 81 anni, quindi era più giovane di un anno del consorte, e a quanto riferito era purtroppo malata da diverso tempo. Molto significativo il messaggio postato dall'uomo, che ha corredato il post con un'immagine di loro due insieme.















Questo dunque il testo scritto da Memo Remigi: "Ringrazio tutti per l'affettuosa partecipazione al mio dolore. Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch'io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cose da fare!". Innumerevoli i commenti di affetto nei confronti del cantante, che ha ricevuto tante condoglianze.









Queste le principali reazioni dei fan del cantante e paroliere: “Condoglianze caro Memo, un abbraccio da Milano”, “Sappiamo quanto tu abbia sofferto, quanto ti manchi e ti mancherà Lucia. Siamo addolorati”, “Un caloroso abbraccio”. E altri hanno aggiunto: “Ti sono molto vicino in questo momento”, “Era una donna fantastica e gentile. Sono dispiaciutissimo della tua perdita, peccato. Riposa in pace”.

