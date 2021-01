Diletta Leotta è al centro del gossip rosa. La giornalista sportiva è infatti stata beccata con il noto attore turco Can Yaman, con il quale sembra abbia iniziato una relazione sentimentale. Il settimanale ‘Chi’ li ha visti insieme in modo abbastanza intimo e pare ci siano anche stati almeno cinque giorni di sfrenata passione in un hotel della capitale Roma. Eppure su di lei sono circolate altre voci, infatti fino allo scorso 31 dicembre era in compagnia di un altro vip molto famoso.

Secondo ‘Oggi’, la conduttrice di Dazn avrebbe trascorso il suo Capodanno in compagnia del fenomeno del Milan Zlatan Ibrahimovic. Le indiscrezioni su di loro vanno avanti da diverso tempo, visto che in passato sono anche stati protagonisti di uno spot pubblicitario. Ma non erano mai giunte conferme sulla possibilità che fosse in corso una liaison d’amore. Il 31 dicembre scorso, dunque la notte di San Silvestro, il calciatore svedese si sarebbe recato a casa della donna. (Continua dopo la foto)















Ma ormai sembra praticamente sicura la storia con il protagonista di ‘Daydreamer- Le ali del sogno’. In uno degli scatti in cui è stata immortalata la donna, c’è la Leotta affacciata al balcone dell’albergo capitolino ed ha addosso un cappotto di proprietà del turco. Secondo quanto fin qui trapelato, sarebbe stato Can Yaman a fare il primo passo, trovando Diletta sui social network e contattandola. Il 5 gennaio avrebbero avuto il loro primo incontro. Ed ora sono usciti altri dettagli. (Continua dopo la foto)















Oltre a quella nottata, sarebbero stati insieme anche subito dopo la giornata dell’Epifania, più precisamente nel weekend. E ciò che sta emergendo in queste ore è che tra i due sia già nato un amore eccezionale. Non a caso, pare che Diletta Leotta abbia fatto una confidenza davvero incredibile. Starebbe seriamente pensando di andare a convivere con Yaman: “Siamo innamoratissimi, presto lui verrà a Milano”. Dunque, un rapporto che sta crescendo velocemente giorno dopo giorno. (Continua dopo la foto)









Can Yaman la settimana scorsa è stato suo malgrado protagonista di un assembramento a Roma, che gli è costato una multa da 400 euro. Subito dopo aver ricevuto la multa, l’attore ha deciso di donare tutto il cioccolato ricevuto in dono dalle sue fan ad un ospedale oncologico di Istanbul. Non è la prima volta che Can si dimostra attento alla salute dei bambini. Un bellissimo gesto dopo un atteggiamento un po’ superficiale.

“Maria, aspettiamo un bambino”. La coppia torna a UeD per il grande annuncio: tutto lo studio esplode di gioia