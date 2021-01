Abbiamo scoperto pochi giorni fa del grande cambiamento nella vita di Francesco Oppini, da poco uscito dal Grande Fratello Vip. L’ex concorrente del reality, noto per la grande amicizia instaurata con Tommaso Zorzi, è il figlio come sappiamo della famosa Alba Parietti. Che infatti è pure intervenuta in diverse occasioni a riprendere o difendere suo figlio. Subito dopo l’esperienza all’interno della Casa per Francesco Oppini è arrivato il momento di fare importanti decisioni.

Fidanzato con Cristina Tomasini l’ex gieffino ha deciso, infatti, di acquistare una nuova casa e dare inizio quindi alla convivenza con Cristina. L’idea di mettere al mondo un figlio, costruire una famiglia, è prioritaria per Francesco e Cristina. Il matrimonio, invece, può aspettare. Oppini ha spiegato che ora è riuscito a comparsi una casa tutta sua a Milano, poco distante dall’abitazione in cui viveva con la madre. Ebbene andiamo a scoprire come è questa casa… (Continua a leggere dopo la foto)















Francesco è molto orgoglioso della casa appena acquistata grazie ai propri sacrifici, ma anche grazie all’aiuto economico di mamma Alba. E così ha diffuso via social alcune immagini che ci consentono di vedere gli interni della sua nuova abitazione. Iniziamo col dire che la casa sembra molto spaziosa, con un soggiorno davvero enorme e un divano da ben nove posti. “Ho comprato la casa grazie all’aiuto di mia madre e ai sacrifici che faccio da vent’anni. Non è stato il Grande Fratello Vip a farmi comprare la casa. Sicuramente parteciparvi dà una mano, ma non ti arricchisce. Per fortuna ho un lavoro che mi dà anche una certa soddisfazione economica” ha spiegato Oppini. (Continua a leggere dopo la foto)















Un divano bianco al centro di una sala molto spaziosa, arredata in stile moderno. Tra un cuscino e l’altro vediamo nella foto la fidanzata di Francesco Cristina e due gatti. E non c’è dubbio che la scelta della casa sia stata influenzata anche dal fatto di possedere due amici a quattro zampe. Altro particolare che si nota dalle immagini postate in una story di Instagram è che la casa di Oppini è davvero molto luminosa. Si notano infatti delle ampie vetrate che consentono alla luce di entrare nella casa. (Continua a leggere dopo la foto)









Il 38enne è dunque molto felice di aver fatto questo passo e nella nuova casa è iniziata una nuova fase della sua vita. Una fase da vivere insieme alla fidanzata Cristina Tomasini con la quale ha intenzione di mettere su famiglia. Che dire? Proprio un periodo fortunato per il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini.

