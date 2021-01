In questi ultimi giorni in rete è andato in trend topic uno spot in particolare. Non si parla d’altro che dello spot per vacanze di lusso oltremodo trasgressive proposte da Malena. Crediamo che nessuno si sia domandato chi sia Malena, ma in ogni caso lo ricordiamo: regina delle pornostar ed ex naufraga dell’isola dei Famosi.

Curiosi? Ecco di che si tratta. La hottissima pornostar Malena propone per l’estate 2021 un ideale un po’ diverso di vacanza. Il luogo prescelto è incantevole e corrisponde al Cilento, la tipologia di vacanza proposta dalla pornostar è particolarissima e, diciamo, non è per famiglie. Ecco di che si tratta… (Continua dopo le foto)





























La vacanza proposta da Malena per l’estate 2021 è so scandalous e sembra prospettarsi davvero interessante per gli amanti del genere. Quale genere?! Ebbene, l’attrice è la testimonial di “Desnuda” un lussuoso resort con affaccio sul mare del Cilento che promette un genere divertimento particolare. La proposta comprende: divertimento senza freni per scambisti, nudisti, libertini e chiunque voglia un po’ di relax senza inibizioni indotte dalla società. Il luogo designato è ancora top secret e aprirà i battenti in giugno. Chiaramente pandemia permettendo. (Continua dopo le foto)









Dentro al lussuoso e segretissimo resort non ci saranno preoccupazioni per contagi e virus, ma si penserà unicamente ad ammiccare a belle ragazze di ogni tipo, come per esempio a Malena dalle curve mozzafiato. Gli occhi saranno saturi di bellezza anche grazie ai magnifici paesaggi che si presenteranno dato il luogo mozzafiato. Malena dichiara che ci sarà la piscina esterna, la spiaggia appartata, dove ci si potrà lasciare andare alla trasgressione, le serate a luci rosse. A ideare il soggiorno turistico senza pudori e regole imposte dai benpensanti è un imprenditore pronto ad aprire il suo villaggio turistico di lusso in cui promette vacanze irripetibili. Malena sfodera il suo fisico nudo e “Desnuda” non lascia spazio se non ai sogni.

Barbara D’Urso si deve ancora riprendere: “Sono scioccata, giuro”. Cosa è successo