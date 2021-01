Ed è un fiocco rosa! L’attrice ha però voluto aspettare un paio di giorni prima di condividere questo lieto evento con tutti i fan. la piccola è infatti venuta al mondo l’11 gennaio scorso ma l’annuncio è arrivato solo poco fa. Aveva annunciato la gravidanza con la bellissima foto che vedete qua sotto, questo meraviglioso scatto in bianco e nero in cui il compagno, anche lui famoso ma nel mondo dello sport, le bacia il pancino.

“Piena di gioia”, la didascalia secca lasciata sotto. Così, a settembre scorso, l’attrice con gli occhi di ghiaccio ha fatto sapere di aspettare il suo primo figlio. Figlia, si è scoperto poi, perché inizialmente Jessica Szohr non aveva dato altre informazioni. Ma era bastata la notizia della dolce attesa a scatenare una pioggia di cuori e felicitazioni. (Continua dopo la foto)















Anche da parte dei colleghi con cui per anni ha condiviso il set l’interprete di alcune delle serie tv più amate come The Vampire Diaries e Gossip Girl (ve la ricordate nel il ruolo di Vanessa Abrams?). Ora l’attrice 35enne e il suo fidanzato, il giocatore di hockey Brad Richardson, hanno dato il benvenuto alla principessa di casa come si legge su Instagram, dove è arrivato il primo scatto. (Continua dopo la foto)















Scatto di due piccolissime e tenere manine che hanno sicuramente giù cambiato la vita di Jessica Szohr, in passato legata al collega Ed Westwick, il famoso Chuck Bass. Nel post la neo mamma svela anche il nome: la bimba si chiama Bowie Ella. I suoi genitori fanno coppia fissa dal 2019 e evidentemente la relazione diventata subito importante, tanto da mettere su famiglia. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Szohr (@jessicaszohr)



Lo sportivo in realtà è papà bis: Bowie Ella è la sua seconda figlia dopo Lexi, la bambina nata qualche anno fa dal matrimonio con la modella americana Lauren Hunt. I due sono stati sposati dal 2014 al 2019 e poco dopo il divorzio è uscito allo scoperto con Jessica Szohr, che ha conosciuto grazie ad alcuni amici in comune. Al momento l’attrice e il padre di sua figlia non hanno intenzione di convolare a nozze ma il matrimonio resta nei progetti futuri

