Periodo davvero molto intenso per la giornalista Diletta Leotta. Il gossip sta impazzando in queste ore su di lei per la presunta relazione sentimentale iniziata con l’attore turco Can Yaman. È il settimanale Chi a confermare l’indiscrezione con delle foto inequivocabili che ritraggono il famoso attore e la conduttrice Sky in atteggiamenti complici, probabilmente nel ristorante dell’albergo. Si tratta di una coppia, ovviamente, esplosiva, e adesso le immagini sono lì ad avvalorare la tesi.

Secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini i due hanno trascorso ben cinque giorni insieme. Diletta ha raggiunto Can in albergo la settimana scorsa, proprio quando la star di Instanbul è arrivata a Roma per girare lo spot di Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto sulla serie di Sandokan. Ma il settimanale ‘Oggi’ ha rivelato altri dettagli succulenti sull’inviata di Dazn, che non fanno assolutamente riferimento a Yaman. Andiamo a vedere di cosa si tratta. (Continua dopo la foto)















Secondo le rivelazioni fatte dal settimanale di gossip, la bellissima Diletta avrebbe trascorso il suo Capodanno in compagnia del fenomeno del Milan Zlatan Ibrahimovic. Le indiscrezioni su di loro vanno avanti da diverso tempo, visto che in passato sono anche stati protagonisti di uno spot pubblicitario. Ma non erano mai giunte conferme sulla possibilità che fosse in corso una liaison d’amore. Adesso un altro capitolo di una vicenda molto intricata, che chissà se avrà una fine. (Continua dopo la foto)















Il 31 dicembre scorso, dunque la notte di San Silvestro, il calciatore svedese si sarebbe recato a casa della donna. Questo quanto rivelato da ‘Oggi’: “Hanno passato insieme tutta la serata, dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto. Poi le luci si sono spente per non riaccendersi più”. Quindi, il loro feeling sarebbe stato molto forte, probabilmente superiore ad una semplice amicizia. Ma adesso pare proprio che la Leotta sia interessata esclusivamente al bellissimo Can Yaman. (Continua dopo la foto)









Per Can Yaman si era parlato insistentemente di una relazione con la sua compagna sul set Demet Özdemir, ma sembra che tra i due ci sia soltanto una buona amicizia. Ad annunciare il gossip per prima era stata la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli su Rds. Beh, ci ha preso alla grande. Staremo a vedere se questo rapporto sarà destinato a proseguire a lungo o se si tratta di una relazione passeggera.

“Scusate, devo interrompervi!”. Pomeriggio 5 si ferma all’improvviso, Barbara D’Urso costretta a bloccare gli ospiti